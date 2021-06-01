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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41630
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 10:33
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Недавно я для разминки перед экзаменом задал группе студентов вопрос, обозначенный в заголовке. Практически для любого нашего соотечественника, учившегося в советской школе, ответ очевиден. Но сегодняшней культуре он недоступен.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8106
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 10:33
#1
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Начало текста про образование
Середина про терминологию и средневековье
Концовка про различие между политтехнологами и идеологами
Типичная статья философа Бондаренко))
Если бы все темы раскрывать в отдельной статье то было бы гораздо информативнее
А так галопом по европам и всё в кучу
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
359
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 10:45
#2
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Цитата:
Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин

Источник:


Вообще какое отношение имеет Маяковский к городу Костанай?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7449
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 10:48
#3
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Цитата:
Недавно я для разминки перед экзаменом задал группе студентов вопрос,

Интересно, какие были варианты у нынешней молодежи?

Цитата:
Сколько копий ломается вокруг того, что связано с вирусом. Сколько водопадов слов!

Ну да, Нечитайло всё лоХдаунами запугивал, Даулетбаев предлагает всех "чекинить".

Цитата:
По сути же мы погружаемся в закутанный в паутину слов мир неомистики,

Скорее в пустословие... ведь, согласно народной мудрости, 3,14..ть - это не мешки ворочать! Тем более в Казахстане, где желание казаться на словах, намного сильнее, чем "Быть"!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7449
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 10:49
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вообще какое отношение имеет Маяковский к городу Костанай?

Такое же как араб Аль-Фараби.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
330
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 11:04
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вообще какое отношение имеет Маяковский к городу Костанай?

Гениально!
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
330
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 11:04
#6
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Цитата:
yudjin:
Такое же как араб Аль-Фараби.

У него мама вроде казашка)
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2103
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 11:05
#7
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Цитата:
yudjin:
Такое же как араб Аль-Фараби.

Маяковский хотя бы про Кустанай стих написал:

Цитата:
Дивный град Кустанай

В далёкой степи
Уголок создан райский,
Лучшие люди
Стремятся туда.
Воздух там чист,
Ветер радует майский.
Мельницы мелят,
Пасутся стада.
Товарищ, коль грустен
И духом ты беден,
Рук ты натруженных
Не опускай.
Будешь ты счастлив
И ликом не бледен,
Даст силы тебе
Дивный град Кустанай.

1928 год
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
330
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 11:07
#8
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Цитата:
yudjin:
Скорее в пустословие... ведь, согласно народной мудрости, 3,14..ть - это не мешки ворочать! Тем более в Казахстане, где желание казаться на словах, намного сильнее, чем "Быть"!

Ну почему же- 3,14 здеть.У меня знакомый продал 2х комнатную,чтобы сыну свадьбу сыграть.Теперь с женой, снохой и сыном живут в однушке.
Молоток,мужик сказал,мужик сделал)

[Исправлено: Сергей kst, 01.06.2021 - 11:08]
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
330
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 11:10
#9
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Цитата:
«заморских» слов. «Релевантность», «эксклюзивность», «тождественность», «инновационность»

Источник:

Про толерантность запамятовали?)И еще, воров и взяточников ,ласково называют -коррупционеры.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8106
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 11:25
#10
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Цитата:
yudjin:
Такое же как араб Аль-Фараби.

Человек который путает космонавтов Титовых полез рассуждать о средневековье)
Ну так-то споры идут между тюркским и персидским происхождением Фараби,арабов там вообще нет
Цитата:
Нурбанчик:
Маяковский хотя бы про Кустанай стих написал:

Источник можно из какого сборника сочинений Маяка этот стих? Или из какого фонда или архива?)
Просто стих смахивает на графоманскую подделку от наших местных стихоплетов
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
189
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 11:33
#11
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Цитата:
Сергей kst:
коррупционеры

мздоимцы
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2399
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 11:38
#12
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Цитата:
Нурбанчик:
Маяковский хотя бы про Кустанай стих написал:


Спасибо,Нур, что вспомнили об этом стихотворении, которое поэт написал, скорее всего, из-за того, что был увлечён уроженкой Кустаная Анастасией!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10448
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из...
Отправлено: 01.06.21 - 11:44
#13
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Цитата:
yudjin:
Интересно, какие были варианты у нынешней молодежи?


Волшебную палочку?))

Детка скачет, но не на скакалочке
Я её заляпал, но не в салочки
Запачкал ей лицо волшебной палочкой
Твой парень это вытрет, он же тряпочка

Эти стихи сейчас самый топ у молодежи, а не Маяковский

Культура в ж*пе и никто ниче с этим не может поделать. :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8106
Юрий БОНДАРЕНКО: Что Маяковский с гордостью доставал из широких штанин?
Отправлено: 01.06.21 - 11:50
#14
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Цитата:
таноми52:
Спасибо,Нур, что вспомнили об этом стихотворении, которое поэт написал, скорее всего, из-за того, что был увлечён уроженкой Кустаная Анастасией!

Спасибо что вы сейчас загуглили информацию о этом стихе и поведали нам
И вам как и мне наверно,вышел единственный источник это какой-то колхозный костанайский сайт Костанай тв где этот стих опубликовали 1 апреля))
С ссылкой правда на музей Маяковского на сайте которого нет ни одного упоминания о данном стихотворении))
Эпичный котел)
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