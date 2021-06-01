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Недавно я для разминки перед экзаменом задал группе студентов вопрос,

Сколько копий ломается вокруг того, что связано с вирусом. Сколько водопадов слов!

По сути же мы погружаемся в закутанный в паутину слов мир неомистики,

Цитата:Интересно, какие были варианты у нынешней молодежи?Цитата:Ну да, Нечитайло всё лоХдаунами запугивал, Даулетбаев предлагает всех "чекинить".Цитата:Скорее в пустословие... ведь, согласно народной мудрости, 3,14..ть - это не мешки ворочать! Тем более в Казахстане, где желание казаться на словах, намного сильнее, чем "Быть"!