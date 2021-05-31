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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 21:48
#2911
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Цитата:
abaika95:
Врач заругает

У меня синий, операцию могу предложить. :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8101
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 21:50
#2912
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Цитата:
elektron:
У меня синий, операцию могу предложить.

Верните немедленно хирургу
Ему явно нужнее)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 21:57
#2913
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Цитата:
abaika95:
Верните немедленно

Только после вас и после того, как вы вернёте свой психологу или ещё кому, у кого украли. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10447
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 21:58
#2914
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Цитата:
elektron:
после того, как вы вернёте свой психологу или ещё кому, у кого украли.

Доярке. У которой две коровы))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8101
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 22:01
#2915
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Цитата:
elektron:
Только после вас и после того, как вы вернёте свой психологу или ещё кому, у кого украли

У психологов нет врачебных халатов....
Вы путаете с психиатром
Ну вам простительно))
Цитата:
maxsaf:
Доярке. У которой две коровы

Сейчас не носят)
У них есть нормальные рабочие костюмы)
И вам простительно)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10447
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 22:14
#2916
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Цитата:
abaika95:
У них есть нормальные рабочие костюмы)

Их вместе с коровами выдают, или надо самим покупать? )
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 22:24
#2917
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Цитата:
abaika95:
Вы путаете с психиатром

Может так было бы и лучше, если бы вы им были :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8101
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 22:43
#2918
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Цитата:
maxsaf:
Их вместе с коровами выдают, или надо самим покупать? )

А где-то коров выдают? Где же? В Торонто ? Или Квебеке?)
Цитата:
elektron:
Может так было бы и лучше, если бы вы им были

Психиатр работает с больными
Психолог же работает со здоровыми но которые скатываются к болезни)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 22:47
#2919
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Цитата:
abaika95:
но которые скатываются к болезни)

Так ты ещё не - скатился?... :-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1168
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 23:37
#2920
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Цитата:
abaika95: я тут делом занят Лечу людей) А разводить барашков ещё успею Опыт то уже есть)

Странно что человек (надеюсь!) имея квалификацию, пытается казаться специалистом в другой профессии.
Может все-таки ему заняться тем, где у него есть опыт и квалификация!?
То, что получается у него лучше?
Рс предлагаю открыть Погремухе ветку. Про выращивание баранов. Фишки пасьбы, личный опыт размножения.
Рсс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
:-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 00:00
#2921
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Цитата:
drakon:
Так ты ещё не - скатился?...

:lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8101
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 10:47
#2922
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Останки 215 детей были обнаружены в бывшей школе-интернате для ассимиляции коренных народов в городе Камлупс в Канаде, сообщает «Би-би-си». «Насколько нам известно, эти пропавшие без вести дети, смертельные случаи не были задокументированы. Некоторым было всего три года», — рассказала глава индейской общины Камлупса Розан Казимир. Останки были найдены с помощью георадара во время обследования школы, в настоящее время устанавливаются причины смерти детей. Предварительные выводы следствия должны быть получены к середине июня. «Известие, что останки были найдены в бывшей школе-интернате Камлупса, разбивают мне сердце — это болезненное напоминание о мрачной и постыдной главе истории нашей страны», — прокомментировал произошедшее премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Школа в Камлупсе существовала с 1890 года, до 1969 года она находилась под контролем католической церкви, после чего перешла в юрисдикцию федерального правительства. Интернат закрыли в 1978 году. В XIX-XX веках в Канаде существовали школы-интернаты, целью которой была принудительная ассимиляция молодежи коренных народов. Детям часто не разрешали говорить на родном языке и соблюдать обычаи своего народа, многие из них подвергались жестокому обращению.

Вот и канадский ГУЛАГ обнаружен
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8101
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 10:52
#2923
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Цитата:
drakon:
Так ты ещё не - скатился?...

Нет я ещё не старый
И просрочку не емЦитата:
Coopidon:
Рс предлагаю открыть Погремухе ветку. Про выращивание баранов

Странная погремуха
Очевидного не видит
Так а чем я тут занимаюсь когда не лечу людей?)
Цоб цобэ!
И ветку создавать не надо
Флудом обойдёмся)
Жалко что сторожевой пьёсык мелковат и глуповат у меня
Тяфкает не туда постоянно)
Ну ничего
Все со временем научатся)
Да погремушечка?
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