Отправлено: - 22:01

elektron:

Только после вас и после того, как вы вернёте свой психологу или ещё кому, у кого украли

maxsaf:

Доярке. У которой две коровы

Цитата:У психологов нет врачебных халатов....Вы путаете с психиатромНу вам простительно))Цитата:Сейчас не носят)У них есть нормальные рабочие костюмы)И вам простительно)