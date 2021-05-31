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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 21:48
Цитата:
У меня синий, операцию могу предложить.
abaika95:
Врач заругает
Врач заругает
У меня синий, операцию могу предложить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 21:50
Цитата:
Верните немедленно хирургу
Ему явно нужнее)
elektron:
У меня синий, операцию могу предложить.
У меня синий, операцию могу предложить.
Верните немедленно хирургу
Ему явно нужнее)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 21:57
Цитата:
Только после вас и после того, как вы вернёте свой психологу или ещё кому, у кого украли.
abaika95:
Верните немедленно
Верните немедленно
Только после вас и после того, как вы вернёте свой психологу или ещё кому, у кого украли.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 21:58
Цитата:
Доярке. У которой две коровы))
elektron:
после того, как вы вернёте свой психологу или ещё кому, у кого украли.
после того, как вы вернёте свой психологу или ещё кому, у кого украли.
Доярке. У которой две коровы))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 22:01
Цитата:
У психологов нет врачебных халатов....
Вы путаете с психиатром
Ну вам простительно))
Цитата:
Сейчас не носят)
У них есть нормальные рабочие костюмы)
И вам простительно)
elektron:
Только после вас и после того, как вы вернёте свой психологу или ещё кому, у кого украли
Только после вас и после того, как вы вернёте свой психологу или ещё кому, у кого украли
У психологов нет врачебных халатов....
Вы путаете с психиатром
Ну вам простительно))
Цитата:
maxsaf:
Доярке. У которой две коровы
Доярке. У которой две коровы
Сейчас не носят)
У них есть нормальные рабочие костюмы)
И вам простительно)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 22:14
Цитата:
Их вместе с коровами выдают, или надо самим покупать? )
abaika95:
У них есть нормальные рабочие костюмы)
У них есть нормальные рабочие костюмы)
Их вместе с коровами выдают, или надо самим покупать? )
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 22:24
Цитата:
Может так было бы и лучше, если бы вы им были
abaika95:
Вы путаете с психиатром
Вы путаете с психиатром
Может так было бы и лучше, если бы вы им были
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 22:43
Цитата:
А где-то коров выдают? Где же? В Торонто ? Или Квебеке?)
Цитата:
Психиатр работает с больными
Психолог же работает со здоровыми но которые скатываются к болезни)
maxsaf:
Их вместе с коровами выдают, или надо самим покупать? )
Их вместе с коровами выдают, или надо самим покупать? )
А где-то коров выдают? Где же? В Торонто ? Или Квебеке?)
Цитата:
elektron:
Может так было бы и лучше, если бы вы им были
Может так было бы и лучше, если бы вы им были
Психиатр работает с больными
Психолог же работает со здоровыми но которые скатываются к болезни)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21949
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 22:47
Цитата:
Так ты ещё не - скатился?...
abaika95:
но которые скатываются к болезни)
но которые скатываются к болезни)
Так ты ещё не - скатился?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1168
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.05.21 - 23:37
Цитата:
Странно что человек (надеюсь!) имея квалификацию, пытается казаться специалистом в другой профессии.
Может все-таки ему заняться тем, где у него есть опыт и квалификация!?
То, что получается у него лучше?
Рс предлагаю открыть Погремухе ветку. Про выращивание баранов. Фишки пасьбы, личный опыт размножения.
Рсс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
abaika95: я тут делом занят Лечу людей) А разводить барашков ещё успею Опыт то уже есть)
Странно что человек (надеюсь!) имея квалификацию, пытается казаться специалистом в другой профессии.
Может все-таки ему заняться тем, где у него есть опыт и квалификация!?
То, что получается у него лучше?
Рс предлагаю открыть Погремухе ветку. Про выращивание баранов. Фишки пасьбы, личный опыт размножения.
Рсс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 00:00
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 10:47
Останки 215 детей были обнаружены в бывшей школе-интернате для ассимиляции коренных народов в городе Камлупс в Канаде, сообщает «Би-би-си». «Насколько нам известно, эти пропавшие без вести дети, смертельные случаи не были задокументированы. Некоторым было всего три года», — рассказала глава индейской общины Камлупса Розан Казимир. Останки были найдены с помощью георадара во время обследования школы, в настоящее время устанавливаются причины смерти детей. Предварительные выводы следствия должны быть получены к середине июня. «Известие, что останки были найдены в бывшей школе-интернате Камлупса, разбивают мне сердце — это болезненное напоминание о мрачной и постыдной главе истории нашей страны», — прокомментировал произошедшее премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Школа в Камлупсе существовала с 1890 года, до 1969 года она находилась под контролем католической церкви, после чего перешла в юрисдикцию федерального правительства. Интернат закрыли в 1978 году. В XIX-XX веках в Канаде существовали школы-интернаты, целью которой была принудительная ассимиляция молодежи коренных народов. Детям часто не разрешали говорить на родном языке и соблюдать обычаи своего народа, многие из них подвергались жестокому обращению.
Вот и канадский ГУЛАГ обнаружен
Вот и канадский ГУЛАГ обнаружен
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 10:52
Цитата:
Нет я ещё не старый
И просрочку не емЦитата:
Странная погремуха
Очевидного не видит
Так а чем я тут занимаюсь когда не лечу людей?)
Цоб цобэ!
И ветку создавать не надо
Флудом обойдёмся)
Жалко что сторожевой пьёсык мелковат и глуповат у меня
Тяфкает не туда постоянно)
Ну ничего
Все со временем научатся)
Да погремушечка?
drakon:
Так ты ещё не - скатился?...
Так ты ещё не - скатился?...
Нет я ещё не старый
И просрочку не емЦитата:
Coopidon:
Рс предлагаю открыть Погремухе ветку. Про выращивание баранов
Рс предлагаю открыть Погремухе ветку. Про выращивание баранов
Странная погремуха
Очевидного не видит
Так а чем я тут занимаюсь когда не лечу людей?)
Цоб цобэ!
И ветку создавать не надо
Флудом обойдёмся)
Жалко что сторожевой пьёсык мелковат и глуповат у меня
Тяфкает не туда постоянно)
Ну ничего
Все со временем научатся)
Да погремушечка?
-
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