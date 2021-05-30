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Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41628
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 19:53
В воскресенье группа дальнобойщиков организовала акцию и в Караганде, собравшись на парковке для грузовиков на обочине на окраине города. К месту проведения акции прибыли также полицейские и представители акимата.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 596
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 10:32
Цитата:
Дык всем известно,что и кому сейчас целуют наши суды..
Лесовик:
европейский суд ,которому целуют
европейский суд ,которому целуют
Дык всем известно,что и кому сейчас целуют наши суды..
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 11:01
Цитата:
Цитата:
Костей припас
Теперь буду кормить
Эту собачку с "гибким умом")
Coopidon:
И что хорошего!? Что цены растут? Ндааа... Далее непереводимая игра слов от месного идиомтического интеллекта:
И что хорошего!? Что цены растут? Ндааа... Далее непереводимая игра слов от месного идиомтического интеллекта:
Цитата:
Coopidon:
Всмысле радуйтесь повышению цен!н Может даже надо сделать за каждый миллиметр дороги сделать плату стотыщмиллионов, тогда народ будет мудрым, а нё мазохистами, а товары -бесплатными. А Погремухи- безработными! Вот оно где собака порылась. Правда жизни! Мудрось рядом с нами, но мы её -не замечаем...
Всмысле радуйтесь повышению цен!н Может даже надо сделать за каждый миллиметр дороги сделать плату стотыщмиллионов, тогда народ будет мудрым, а нё мазохистами, а товары -бесплатными. А Погремухи- безработными! Вот оно где собака порылась. Правда жизни! Мудрось рядом с нами, но мы её -не замечаем...
Костей припас
Теперь буду кормить
Эту собачку с "гибким умом")
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 320
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 13:53
Мы подняли налог на воздух,так вы стали меньше дышааать?!
В итоге все приведет к подорожанию всего и вся.Впрочем как и все последние действия\бездействия госаппарата.
[Исправлено: Сергей kst, 31.05.2021 - 13:59]
В итоге все приведет к подорожанию всего и вся.Впрочем как и все последние действия\бездействия госаппарата.
[Исправлено: Сергей kst, 31.05.2021 - 13:59]
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 14:03
Водители и просто люди которые не дальнобойщики уже просто не верят властям . Все прекрасно понимают что не что не изменится с дорогами даже если они станут платными. Деньги будут оседать где то в Америке, но не как не на улучшение дорог. Это не просто слова, а есть факты, платные дороги у нас давно например Астана-Караганда. Зима! Четыре полосы превращаются в две. Не посыпаются ВАЩЕ. не чем не песком не солью . Пару китайцев пытаются почистить своими пластмасовыми ковшамм .
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 14:11
Предлагаю отправить казавтодор не в Европу или в Египет, а хотя бы к соседям. На обмен опыта. Есть такая дорога М11 Москва-Питер, она платная . Так она ночью вся до Питера освещается можно без фар ехать. Через каждые 50 км стоят мини базы с новой дорожной техникой, кучей песка. Дорога круглый год чистая. И есть дублёр М10. Бесплатно она тоже очень хорошая просто идет через множество поселков и теряешь кучу времени. Но! Она бесплатная.
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 14:22
Цитата:
А так и так приведет
Что водители бастуют все подорожает
Что введут оплату за дороги все подорожает) водители себе в убыток работать не будут
Сергей kst:
В итоге все приведет к подорожанию всего и вся.Впрочем как и все последние действия\бездействия госаппарата.
В итоге все приведет к подорожанию всего и вся.Впрочем как и все последние действия\бездействия госаппарата.
А так и так приведет
Что водители бастуют все подорожает
Что введут оплату за дороги все подорожает) водители себе в убыток работать не будут
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21949
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 14:31
Цитата:
А ваще, водители, тут - причём?...
abaika95:
водители себе в убыток работать не будут
водители себе в убыток работать не будут
А ваще, водители, тут - причём?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1375
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 16:18
Хорошо бы ещё сделать платные тротуары, платные велодорожки и платные парковки во дворах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 358
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 18:45
А почему они не протестуют против ПЛАТОНА? Это как водители протестовали против валидаторов..
M
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 43
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 18:55
Цитата:
Такую логическую цепь может выстроить только чиновник
Цитата:
Цитата:
Так и так их повысят в связи с чем? В связи с платными автодорогами? А если это решение отменят - хотите сказать все-равно цены повысят и по этой причине?
abaika95:
С одной стороны хорошо Да
С одной стороны хорошо Да
Такую логическую цепь может выстроить только чиновник
Цитата:
abaika95:
А народ за водил.... Мазохисты
А народ за водил.... Мазохисты
Цитата:
abaika95:
А цены так и так повысят
А цены так и так повысят
Так и так их повысят в связи с чем? В связи с платными автодорогами? А если это решение отменят - хотите сказать все-равно цены повысят и по этой причине?
M
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 43
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 18:58
Цитата:
Как какую-нибудь дрянь брать и тащить сюда с Запада, будто какие-то запреты, вот смотрите - там же это есть, ввели, и нам надо, или платные сервисы, тоже нужно, мировой опыт. А как что-то полезное взять оттуда - у нас свой путь сразу вдруг, нам этого не надо
рихард:
Если власть не хочет обострения социальных проблем, то она должна пресечь эти поползновения и впредь не допускать подобных попыток со стороны дорожников.
Если власть не хочет обострения социальных проблем, то она должна пресечь эти поползновения и впредь не допускать подобных попыток со стороны дорожников.
Как какую-нибудь дрянь брать и тащить сюда с Запада, будто какие-то запреты, вот смотрите - там же это есть, ввели, и нам надо, или платные сервисы, тоже нужно, мировой опыт. А как что-то полезное взять оттуда - у нас свой путь сразу вдруг, нам этого не надо
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 21:26
Цитата:
Да нет и обычный плебей может это сделать))Цитата:
1) в связи с забастовками
2) в связи с платными трассами
В итоге водители в убытке не останутся так и так
Чиновники (бюджет) тоже
А народ будет платить больше
Но народ поддерживает одних против других
А смысл?)))
Mr_negotive:
Такую логическую цепь может выстроить только чиновник
Такую логическую цепь может выстроить только чиновник
Да нет и обычный плебей может это сделать))Цитата:
Mr_negotive:
Так и так их повысят в связи с чем? В связи с платными автодорогами? А если это решение отменят - хотите сказать все-равно цены повысят и по этой причине?
Так и так их повысят в связи с чем? В связи с платными автодорогами? А если это решение отменят - хотите сказать все-равно цены повысят и по этой причине?
1) в связи с забастовками
2) в связи с платными трассами
В итоге водители в убытке не останутся так и так
Чиновники (бюджет) тоже
А народ будет платить больше
Но народ поддерживает одних против других
А смысл?)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1168
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 23:13
Цитата:
Я удивлён!
Ооочень- удивлён.
И где вы эту инфу прочитали!?
Цитата:
Потому что, хоть Платон мне друг но истина-дороже.
У меня другой к вам вопрос!?
Почему они не протестуют против АРХИМЕДа!?
Вот вопрос!
abaika95:
водители бастуют все
водители бастуют все
Я удивлён!
Ооочень- удивлён.
И где вы эту инфу прочитали!?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А почему они не протестуют против ПЛАТОНА
А почему они не протестуют против ПЛАТОНА
Потому что, хоть Платон мне друг но истина-дороже.
У меня другой к вам вопрос!?
Почему они не протестуют против АРХИМЕДа!?
Вот вопрос!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7006
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 23:17
Цитата:
А как же стабильность каждые 200-ти лет?
abaika95:
Но народ поддерживает одних против других А смысл?)))
Но народ поддерживает одних против других А смысл?)))
А как же стабильность каждые 200-ти лет?
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 01.06.21 - 00:21
Бастовали. Неделю. Не че не получилось. Все платят. И тут тоже самое. Не че не получится. Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
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