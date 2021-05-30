Отправлено: - 14:22

Сергей kst:

В итоге все приведет к подорожанию всего и вся.Впрочем как и все последние действия\бездействия госаппарата.

Цитата:А так и так приведетЧто водители бастуют все подорожаетЧто введут оплату за дороги все подорожает) водители себе в убыток работать не будут