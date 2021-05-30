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≡ Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41628
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 19:53
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В воскресенье группа дальнобойщиков организовала акцию и в Караганде, собравшись на парковке для грузовиков на обочине на окраине города. К месту проведения акции прибыли также полицейские и представители акимата.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
596
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 10:32
#15
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Цитата:
Лесовик:
европейский суд ,которому целуют

Дык всем известно,что и кому сейчас целуют наши суды..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8094
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 11:01
#16
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Цитата:
Coopidon:
И что хорошего!? Что цены растут? Ндааа... Далее непереводимая игра слов от месного идиомтического интеллекта:

Цитата:
Coopidon:
Всмысле радуйтесь повышению цен!н Может даже надо сделать за каждый миллиметр дороги сделать плату стотыщмиллионов, тогда народ будет мудрым, а нё мазохистами, а товары -бесплатными. А Погремухи- безработными! Вот оно где собака порылась. Правда жизни! Мудрось рядом с нами, но мы её -не замечаем...

Костей припас
Теперь буду кормить
Эту собачку с "гибким умом")
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
320
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 13:53
#17
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Мы подняли налог на воздух,так вы стали меньше дышааать?!
В итоге все приведет к подорожанию всего и вся.Впрочем как и все последние действия\бездействия госаппарата.

[Исправлено: Сергей kst, 31.05.2021 - 13:59]
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10247
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 14:03
#18
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Водители и просто люди которые не дальнобойщики уже просто не верят властям . Все прекрасно понимают что не что не изменится с дорогами даже если они станут платными. Деньги будут оседать где то в Америке, но не как не на улучшение дорог. Это не просто слова, а есть факты, платные дороги у нас давно например Астана-Караганда. Зима! Четыре полосы превращаются в две. Не посыпаются ВАЩЕ. не чем не песком не солью . Пару китайцев пытаются почистить своими пластмасовыми ковшамм .
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10247
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 14:11
#19
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Предлагаю отправить казавтодор не в Европу или в Египет, а хотя бы к соседям. На обмен опыта. Есть такая дорога М11 Москва-Питер, она платная . Так она ночью вся до Питера освещается можно без фар ехать. Через каждые 50 км стоят мини базы с новой дорожной техникой, кучей песка. Дорога круглый год чистая. И есть дублёр М10. Бесплатно она тоже очень хорошая просто идет через множество поселков и теряешь кучу времени. Но! Она бесплатная.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8094
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 14:22
#20
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Цитата:
Сергей kst:
В итоге все приведет к подорожанию всего и вся.Впрочем как и все последние действия\бездействия госаппарата.

А так и так приведет
Что водители бастуют все подорожает
Что введут оплату за дороги все подорожает) водители себе в убыток работать не будут
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21949
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 14:31
#21
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Цитата:
abaika95:
водители себе в убыток работать не будут

А ваще, водители, тут - причём?... :lol: :-o
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1375
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 16:18
#22
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Хорошо бы ещё сделать платные тротуары, платные велодорожки и платные парковки во дворах.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
358
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 18:45
#23
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А почему они не протестуют против ПЛАТОНА? Это как водители протестовали против валидаторов..
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M
§ Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
43
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 18:55
#24
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Цитата:
abaika95:
С одной стороны хорошо Да

Такую логическую цепь может выстроить только чиновник :lol: :lol:

Цитата:
abaika95:
А народ за водил.... Мазохисты

Цитата:
abaika95:
А цены так и так повысят

Так и так их повысят в связи с чем? В связи с платными автодорогами? А если это решение отменят - хотите сказать все-равно цены повысят и по этой причине? :-o
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M
§ Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
43
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 18:58
#25
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Цитата:
рихард:
Если власть не хочет обострения социальных проблем, то она должна пресечь эти поползновения и впредь не допускать подобных попыток со стороны дорожников.

Как какую-нибудь дрянь брать и тащить сюда с Запада, будто какие-то запреты, вот смотрите - там же это есть, ввели, и нам надо, или платные сервисы, тоже нужно, мировой опыт. А как что-то полезное взять оттуда - у нас свой путь сразу вдруг, нам этого не надо :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8094
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 21:26
#26
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Цитата:
Mr_negotive:
Такую логическую цепь может выстроить только чиновник

Да нет и обычный плебей может это сделать))Цитата:
Mr_negotive:
Так и так их повысят в связи с чем? В связи с платными автодорогами? А если это решение отменят - хотите сказать все-равно цены повысят и по этой причине?

1) в связи с забастовками
2) в связи с платными трассами
В итоге водители в убытке не останутся так и так
Чиновники (бюджет) тоже
А народ будет платить больше
Но народ поддерживает одних против других
А смысл?)))
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1168
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 23:13
#27
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Цитата:
abaika95:
водители бастуют все

Я удивлён!
Ооочень- удивлён.
И где вы эту инфу прочитали!?
:lol: :lol: :lol:
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А почему они не протестуют против ПЛАТОНА

Потому что, хоть Платон мне друг но истина-дороже.
У меня другой к вам вопрос!?
Почему они не протестуют против АРХИМЕДа!?
Вот вопрос!
:oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7005
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 23:17
#28
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Цитата:
abaika95:
Но народ поддерживает одних против других А смысл?)))

А как же стабильность каждые 200-ти лет? ;-)
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