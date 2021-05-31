Прогноз на 5 дней
ясно+14°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • С, 7.16 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Когда заменят советские игровые площадки?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41628
Когда заменят советские игровые площадки?
Отправлено: 31.05.21 - 22:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В районе ДК Строитель (дома по ул. Бородина 186, 186а,184, 184а, 188, ул. Шаяхметова 171, 169, 165, 167) очень много маленьких детей, а детские площадки до сих пор советских времён. Сломанные качели, расшатанные горки, железные столбики, все находится в аварийном состоянии!
Читать новость

drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21949
Re: Когда заменят советские игровые площадки?
Отправлено: 31.05.21 - 22:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Долго, стояли площадки... ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS