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Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41628
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 15:42
"За время реализации данной программы суммарный коэффициент рождаемости повысился на 0,1 п. или достиг 1,5, что показывает его неэффективность», - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от НПК.
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Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 21:14
Цитата:
Вы не знаю
А фашистская страна чуть севернее нашей
А что не согласны?) Наперед,сразу, Фашизм не нацизм
urmas:
Ет кады мы с Юкрейн засоседились?
Ет кады мы с Юкрейн засоседились?
Вы не знаю
А фашистская страна чуть севернее нашей
А что не согласны?) Наперед,сразу, Фашизм не нацизм
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7005
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 21:16
Цитата:
У вас всё в порядке? А то может доктора вызвать?
abaika95:
А фашистская страна чуть севернее нашей А что не согласны?) Наперед,сразу, Фашизм не нацизм
А фашистская страна чуть севернее нашей А что не согласны?) Наперед,сразу, Фашизм не нацизм
У вас всё в порядке? А то может доктора вызвать?
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 21:19
Цитата:
А что такое?) Фашизм вполне нормальное явление) или у вас культурные шоки как у погремухи когда она ролик про дворец дуче посмотрела?)
elektron:
У вас всё в порядке? А то может доктора вызвать?
У вас всё в порядке? А то может доктора вызвать?
А что такое?) Фашизм вполне нормальное явление) или у вас культурные шоки как у погремухи когда она ролик про дворец дуче посмотрела?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 83
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 21:28
Цитата:
Не,уже не поможет.
Только лоботомия...
elektron:
У вас всё в порядке? А то может доктора вызвать?
У вас всё в порядке? А то может доктора вызвать?
Не,уже не поможет.
Только лоботомия...
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1648
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 21:42
Цитата:
Согласен, можно и больше, если жена декретные получает.
Но... Мой брательник там получил около двух лямов на наши что то, за третьего.. Давненько, лет 5 наверно назад.
abaika95: Русские уезжают в Россию и становятся россиянами а потом возвращаются в Казахстан так сказать на работу) Вообще у нас тоже можно под 300 тыщ получить мат капитал Надо в схемах ИП разбираться
Согласен, можно и больше, если жена декретные получает.
Но... Мой брательник там получил около двух лямов на наши что то, за третьего.. Давненько, лет 5 наверно назад.
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 21:49
Цитата:
Ну вот ещё один в культурных шоках
А просто признать что Россия строит фашистское государство последние 20 лет,смелости видно не хватает....
Погремушка то признала,хоть тут смелая) хвалю
urmas:
Не,уже не поможет. Только лоботомия...
Не,уже не поможет. Только лоботомия...
Ну вот ещё один в культурных шоках
А просто признать что Россия строит фашистское государство последние 20 лет,смелости видно не хватает....
Погремушка то признала,хоть тут смелая) хвалю
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 22:15
Цитата:
Также, тогда стагнируют Корея, Япония, другие многие...
Вымирают, узбагойся!
Зато тебе есть к чему стремится!
В Афганистане, пока СКР выше чем в Казакели.
Есть к чему стремиться.
Сам-то хочешь жить как Афганистане!?
Заманиво!?
Или как в Нигерии!?
abaika95:
Нет На карте у тебя явно видно Но ты в зенки... Россия и Монголия стагнируют в плане СКР И развитыми их не назовешь) Парадокс?Ц
Нет На карте у тебя явно видно Но ты в зенки... Россия и Монголия стагнируют в плане СКР И развитыми их не назовешь) Парадокс?Ц
Также, тогда стагнируют Корея, Япония, другие многие...
Вымирают, узбагойся!
Зато тебе есть к чему стремится!
В Афганистане, пока СКР выше чем в Казакели.
Есть к чему стремиться.
Сам-то хочешь жить как Афганистане!?
Заманиво!?
Или как в Нигерии!?
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 22:17
Цитата:
Признаюсь...что был о тебе лучшего мнения.
Но ошибся.
С кем не бывает!
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции!
Редакция может остаться-при своих...
abaika95:
А просто признать что Россия строит фашистское государство последние 20 лет,смелости видно не хватает....
А просто признать что Россия строит фашистское государство последние 20 лет,смелости видно не хватает....
Признаюсь...что был о тебе лучшего мнения.
Но ошибся.
С кем не бывает!
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции!
Редакция может остаться-при своих...
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 22:40
Цитата:
Ну ты Монголию и Россию к Японии не примеряй) скорее Нигерия ближе будет даже и с высоким СКР Цитата:
Твое мнение о ком-то или о чем-то всем до лампы (кроме таноми)
Что вы все так волнуетесь когда слышите что Россия это фашисткое государство? Определение фашисткого государства наверно не знаете)
Coopidon:
Также, тогда стагнируют Корея, Япония, другие многие... Вымирают, узбагойся!
Также, тогда стагнируют Корея, Япония, другие многие... Вымирают, узбагойся!
Ну ты Монголию и Россию к Японии не примеряй) скорее Нигерия ближе будет даже и с высоким СКР Цитата:
Coopidon:
Признаюсь...что был о тебе лучшего мнения. Но ошибся.
Признаюсь...что был о тебе лучшего мнения. Но ошибся.
Твое мнение о ком-то или о чем-то всем до лампы (кроме таноми)
Что вы все так волнуетесь когда слышите что Россия это фашисткое государство? Определение фашисткого государства наверно не знаете)
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 22:54
Цитата:
Чем ближе-то!?
Цитата:
Так я признаюсь. Ошибался. Насчёт тебя. Прошу прощения. Считал более-менее, а оказалось, гораздо менее.
Цитата:
Наверное всем кроме модераторов заметно, что кое кто порет чушь.
Нудак просто форум оглох от визга.
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции..
abaika95:
Ну ты Монголию и Россию к Японии не примеряй) скорее Нигерия ближе будет даже и с высоким СКР
Ну ты Монголию и Россию к Японии не примеряй) скорее Нигерия ближе будет даже и с высоким СКР
Чем ближе-то!?
Цитата:
abaika95:
Твое мнение о ком-то или о чем-то всем до лампы (кроме таноми)
Твое мнение о ком-то или о чем-то всем до лампы (кроме таноми)
Так я признаюсь. Ошибался. Насчёт тебя. Прошу прощения. Считал более-менее, а оказалось, гораздо менее.
Цитата:
abaika95:
Что вы все так волнуетесь когда слышите что Россия это фашисткое государство? Определение фашисткого государства наверно не знаете)
Что вы все так волнуетесь когда слышите что Россия это фашисткое государство? Определение фашисткого государства наверно не знаете)
Наверное всем кроме модераторов заметно, что кое кто порет чушь.
Нудак просто форум оглох от визга.
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7005
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 23:02
Цитата:
Но совпадает с мнением форумчан.
Coopidon:
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции..
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции..
Но совпадает с мнением форумчан.
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 23:30
Цитата:
У кого- нормальное!?
abaika95:
А что такое?) Фашизм вполне нормальное явление)
А что такое?) Фашизм вполне нормальное явление)
У кого- нормальное!?
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