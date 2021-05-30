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≡ Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41627
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 15:42
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"За время реализации данной программы суммарный коэффициент рождаемости повысился на 0,1 п. или достиг 1,5, что показывает его неэффективность», - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от НПК.
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M
* Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
42
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 31.05.21 - 19:13
#30
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Цитата:
abaika95:
больший рост рождаемости у пришлых

Можно уточнить, а кто там у них "пришлые", рождаемость у которых стимулирует материнский капитал?
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M
* Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
42
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 31.05.21 - 19:19
#31
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Темы для дискуссии нет. Елбасы сказал, рожать государство никого не просила, поэтому нефиг тут чего-то требовать. Две коровы и вперед :lol:

"сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от Народной партии Казахстана". На этом можно вопрос закрыть - у Нур-Отана вопросов по выплатам нет.
НПК занята популизмом и набиранием очков. Это всего лишь ответ на запрос типа оппозиционной партии.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8077
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 19:58
#32
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Цитата:
111:
И это очень эффективно, так как туда выезжают и становятся россиянами и хотят ими быть очень многие, по крайней мере с Казахстана..

Русские уезжают в Россию и становятся россиянами а потом возвращаются в Казахстан так сказать на работу)
Вообще у нас тоже можно под 300 тыщ получить мат капитал
Надо в схемах ИП разбираться
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8077
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 20:00
#33
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Цитата:
Mr_negotive:
Можно уточнить, а кто там у них "пришлые",

Выходцы со средней Азии
Думаю "местными" даже после получения ими гражданства не сразу назовешь)Цитата:
Mr_negotive:
Две коровы и вперед

Ну все оборжали потмоучто белые воротнички,журналисты и блогеры не знают как с коровой обращаться, а так то он бизнес идею выдал в массы)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10444
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 20:22
#34
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Цитата:
abaika95:
Ну все оборжали потмоучто белые воротнички,журналисты и блогеры не знают как с коровой обращаться, а так то он бизнес идею выдал в массы)

Так может вам уже хватит тут блогера-журналиста-психолога с белым воротником из себя изображать? Пора бы и делом заняться :lol:
PS: кстати, не зацикливайтесь на коровах, барашки тоже тема :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10444
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 20:23
#35
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Цитата:
abaika95:
Русские уезжают в Россию и становятся россиянами а потом возвращаются в Казахстан так сказать на работу)

А потом ваши забастовки устраивают, потому что наемным иностранцам больше платят ))
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M
* Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
42
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 31.05.21 - 20:32
#36
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Цитата:
abaika95:
а так то он бизнес идею выдал в массы)

Так себе бизнес-идея в массы, он просто не в курсе, сколько стоит корова и сколько стоит ее прокормить, если сопоставить с доходом от нее)))) В таком бизнесе он явно не разбирается, не его масштаб так сказать... :lol:

Цитата:
maxsaf:
барашки тоже тема

Весь вопрос в количестве, чтобы было темой - нужно хорошее поголовье однако.
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M
* Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
42
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 31.05.21 - 20:36
#37
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Цитата:
abaika95:
бизнес идею выдал в массы)

Короче говоря это не бизнес идея, это идея как не сдохнуть и прокормиться, при средней зарплате в 500 тысяч :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8077
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 20:37
#38
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Цитата:
maxsaf:
Так может вам уже хватит тут блогера-журналиста-психолога с белым воротником из себя изображать? Пора бы и делом заняться

Изображаете вы а я тут делом занят
Лечу людей)
А разводить барашков ещё успею
Опыт то уже есть)Цитата:
maxsaf:
А потом ваши забастовки устраивают, потому что наемным иностранцам больше платят ))

Да, потомучто гасторбайтеры иначе уедут)
И будут за границей ныть как их тут тапками гоняли как погремушку) а это чревато проблемами с соседней фашисткой страной
Пусть работают
Пока...

[Исправлено: abaika95, 31.05.2021 - 20:47]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6994
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 20:44
#39
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Цитата:
abaika95:
Да, потомучто гасторбайтеры иначе уедут)

Вы наверное "местных" имели в виду. Иначе зачем им ещё уезжать? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8077
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 20:46
#40
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Цитата:
elektron:
Вы наверное "местных" имели в виду. Иначе зачем им ещё уезжать?

Нет именно гастарбайтеров
Кои едут получают гражданство России (как говорит йанг на будущее) а сами возвращаются и работают тут) кто это если не гастры?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6994
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 20:52
#41
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Цитата:
abaika95:
а сами возвращаются и работают тут)

Ну и почему им тогда как гастеру больше платят? Что нельзя было сразу нормально платить?
У нас наоборот, гастеры как правило на сезонную работу приезжают, которую "местные" ни за те деньги, ни за вдвое больше делать не будут.
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