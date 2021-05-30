Отправлено: - 19:58

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И это очень эффективно, так как туда выезжают и становятся россиянами и хотят ими быть очень многие, по крайней мере с Казахстана..

Цитата:Русские уезжают в Россию и становятся россиянами а потом возвращаются в Казахстан так сказать на работу)Вообще у нас тоже можно под 300 тыщ получить мат капиталНадо в схемах ИП разбираться