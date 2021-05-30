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Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
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Я робот(Пользователи)
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- 41627
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 15:42
"За время реализации данной программы суммарный коэффициент рождаемости повысился на 0,1 п. или достиг 1,5, что показывает его неэффективность», - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от НПК.
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Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 31.05.21 - 19:13
Цитата:
Можно уточнить, а кто там у них "пришлые", рождаемость у которых стимулирует материнский капитал?
abaika95:
больший рост рождаемости у пришлых
больший рост рождаемости у пришлых
Можно уточнить, а кто там у них "пришлые", рождаемость у которых стимулирует материнский капитал?
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 31.05.21 - 19:19
Темы для дискуссии нет. Елбасы сказал, рожать государство никого не просила, поэтому нефиг тут чего-то требовать. Две коровы и вперед
"сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от Народной партии Казахстана". На этом можно вопрос закрыть - у Нур-Отана вопросов по выплатам нет.
НПК занята популизмом и набиранием очков. Это всего лишь ответ на запрос типа оппозиционной партии.
"сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от Народной партии Казахстана". На этом можно вопрос закрыть - у Нур-Отана вопросов по выплатам нет.
НПК занята популизмом и набиранием очков. Это всего лишь ответ на запрос типа оппозиционной партии.
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 19:58
Цитата:
Русские уезжают в Россию и становятся россиянами а потом возвращаются в Казахстан так сказать на работу)
Вообще у нас тоже можно под 300 тыщ получить мат капитал
Надо в схемах ИП разбираться
111:
И это очень эффективно, так как туда выезжают и становятся россиянами и хотят ими быть очень многие, по крайней мере с Казахстана..
И это очень эффективно, так как туда выезжают и становятся россиянами и хотят ими быть очень многие, по крайней мере с Казахстана..
Русские уезжают в Россию и становятся россиянами а потом возвращаются в Казахстан так сказать на работу)
Вообще у нас тоже можно под 300 тыщ получить мат капитал
Надо в схемах ИП разбираться
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 20:00
Цитата:
Выходцы со средней Азии
Думаю "местными" даже после получения ими гражданства не сразу назовешь)Цитата:
Ну все оборжали потмоучто белые воротнички,журналисты и блогеры не знают как с коровой обращаться, а так то он бизнес идею выдал в массы)
Mr_negotive:
Можно уточнить, а кто там у них "пришлые",
Можно уточнить, а кто там у них "пришлые",
Выходцы со средней Азии
Думаю "местными" даже после получения ими гражданства не сразу назовешь)Цитата:
Mr_negotive:
Две коровы и вперед
Две коровы и вперед
Ну все оборжали потмоучто белые воротнички,журналисты и блогеры не знают как с коровой обращаться, а так то он бизнес идею выдал в массы)
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 20:22
Цитата:
Так может вам уже хватит тут блогера-журналиста-психолога с белым воротником из себя изображать? Пора бы и делом заняться
PS: кстати, не зацикливайтесь на коровах, барашки тоже тема
abaika95:
Ну все оборжали потмоучто белые воротнички,журналисты и блогеры не знают как с коровой обращаться, а так то он бизнес идею выдал в массы)
Ну все оборжали потмоучто белые воротнички,журналисты и блогеры не знают как с коровой обращаться, а так то он бизнес идею выдал в массы)
Так может вам уже хватит тут блогера-журналиста-психолога с белым воротником из себя изображать? Пора бы и делом заняться
PS: кстати, не зацикливайтесь на коровах, барашки тоже тема
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 20:23
Цитата:
А потом ваши забастовки устраивают, потому что наемным иностранцам больше платят ))
abaika95:
Русские уезжают в Россию и становятся россиянами а потом возвращаются в Казахстан так сказать на работу)
Русские уезжают в Россию и становятся россиянами а потом возвращаются в Казахстан так сказать на работу)
А потом ваши забастовки устраивают, потому что наемным иностранцам больше платят ))
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 31.05.21 - 20:32
Цитата:
Так себе бизнес-идея в массы, он просто не в курсе, сколько стоит корова и сколько стоит ее прокормить, если сопоставить с доходом от нее)))) В таком бизнесе он явно не разбирается, не его масштаб так сказать...
Цитата:
Весь вопрос в количестве, чтобы было темой - нужно хорошее поголовье однако.
abaika95:
а так то он бизнес идею выдал в массы)
а так то он бизнес идею выдал в массы)
Так себе бизнес-идея в массы, он просто не в курсе, сколько стоит корова и сколько стоит ее прокормить, если сопоставить с доходом от нее)))) В таком бизнесе он явно не разбирается, не его масштаб так сказать...
Цитата:
maxsaf:
барашки тоже тема
барашки тоже тема
Весь вопрос в количестве, чтобы было темой - нужно хорошее поголовье однако.
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 31.05.21 - 20:36
Цитата:
Короче говоря это не бизнес идея, это идея как не сдохнуть и прокормиться, при средней зарплате в 500 тысяч
abaika95:
бизнес идею выдал в массы)
бизнес идею выдал в массы)
Короче говоря это не бизнес идея, это идея как не сдохнуть и прокормиться, при средней зарплате в 500 тысяч
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 20:37
Цитата:
Изображаете вы а я тут делом занят
Лечу людей)
А разводить барашков ещё успею
Опыт то уже есть)Цитата:
Да, потомучто гасторбайтеры иначе уедут)
И будут за границей ныть как их тут тапками гоняли как погремушку) а это чревато проблемами с соседней фашисткой страной
Пусть работают
Пока...
[Исправлено: abaika95, 31.05.2021 - 20:47]
maxsaf:
Так может вам уже хватит тут блогера-журналиста-психолога с белым воротником из себя изображать? Пора бы и делом заняться
Так может вам уже хватит тут блогера-журналиста-психолога с белым воротником из себя изображать? Пора бы и делом заняться
Изображаете вы а я тут делом занят
Лечу людей)
А разводить барашков ещё успею
Опыт то уже есть)Цитата:
maxsaf:
А потом ваши забастовки устраивают, потому что наемным иностранцам больше платят ))
А потом ваши забастовки устраивают, потому что наемным иностранцам больше платят ))
Да, потомучто гасторбайтеры иначе уедут)
И будут за границей ныть как их тут тапками гоняли как погремушку) а это чревато проблемами с соседней фашисткой страной
Пусть работают
Пока...
[Исправлено: abaika95, 31.05.2021 - 20:47]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6994
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 20:44
Цитата:
Вы наверное "местных" имели в виду. Иначе зачем им ещё уезжать?
abaika95:
Да, потомучто гасторбайтеры иначе уедут)
Да, потомучто гасторбайтеры иначе уедут)
Вы наверное "местных" имели в виду. Иначе зачем им ещё уезжать?
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 20:46
Цитата:
Нет именно гастарбайтеров
Кои едут получают гражданство России (как говорит йанг на будущее) а сами возвращаются и работают тут) кто это если не гастры?
elektron:
Вы наверное "местных" имели в виду. Иначе зачем им ещё уезжать?
Вы наверное "местных" имели в виду. Иначе зачем им ещё уезжать?
Нет именно гастарбайтеров
Кои едут получают гражданство России (как говорит йанг на будущее) а сами возвращаются и работают тут) кто это если не гастры?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6994
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 20:52
Цитата:
Ну и почему им тогда как гастеру больше платят? Что нельзя было сразу нормально платить?
У нас наоборот, гастеры как правило на сезонную работу приезжают, которую "местные" ни за те деньги, ни за вдвое больше делать не будут.
abaika95:
а сами возвращаются и работают тут)
а сами возвращаются и работают тут)
Ну и почему им тогда как гастеру больше платят? Что нельзя было сразу нормально платить?
У нас наоборот, гастеры как правило на сезонную работу приезжают, которую "местные" ни за те деньги, ни за вдвое больше делать не будут.
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