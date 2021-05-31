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"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
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Я робот(Пользователи)
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- 41627
"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 16:17
Ведущие напомнили о людях, «которым пришлось перенести тяготы и лишения за стенами тюрем и лагерей». Напомнили и про расстрелянных земляков, а также про ГУЛАГ, Карлаг, АЛЖИР, депортацию народов в Казахстан и годы массового голода.
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Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 16:17
Костанайская область вообще "славилась" звёздными ссыльными,один философ Бахтин,большевик Зиновьев и жена Молотова чего стоят
Революция пожирала своих детей
Революция пожирала своих детей
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 16:29
Цитата:
В контексте массовых политических репрессий, больше в таком случае похоже на то, что не сама революция пожрала деток этих, а пожрал их некто совсем другой Ну например, некто в борьбе за единоличную власть, установление диктата (в классическом римском понимании этого).
abaika95:
Революция пожирала своих детей
Революция пожирала своих детей
В контексте массовых политических репрессий, больше в таком случае похоже на то, что не сама революция пожрала деток этих, а пожрал их некто совсем другой Ну например, некто в борьбе за единоличную власть, установление диктата (в классическом римском понимании этого).
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 17:58
Цитата:
А этот некто как раз и есть порождение революции и один из самых ярких ее представителей) и он в когорте других революционеров убрал "лишних"
Mr_negotive:
В контексте массовых политических репрессий, больше в таком случае похоже на то, что не сама революция пожрала деток этих, а пожрал их некто совсем другой Ну например, некто в борьбе за единоличную власть, установление диктата (в классическом римском понимании этого).
В контексте массовых политических репрессий, больше в таком случае похоже на то, что не сама революция пожрала деток этих, а пожрал их некто совсем другой Ну например, некто в борьбе за единоличную власть, установление диктата (в классическом римском понимании этого).
А этот некто как раз и есть порождение революции и один из самых ярких ее представителей) и он в когорте других революционеров убрал "лишних"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.03.17
- Сообщений:
- 2744
"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 18:01
Всё не дождёмся когда откроют архивы для свободного доступа всех желающих, чтобы посмотреть на дела невинно осуждённых.
Для интересующихся вопросом, канал на ютубе "Плохой сигнал" и разбор "нетленки" ю.Дудя "Колыма - Родина ИХ страха"
нельзя всех скопом как репрессировать, так и реабилитировать
[Исправлено: Медный, 31.05.2021 - 18:01]
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 18:26
Цитата:
Ну тогда получается первопричина в чём? Не в самой революции же... Мотив и цель чисток - зачистить и выжечь политическое поле страны с целью установления единоличного правления вождя, как порождение, культ его личности. Это стало возможным не вследствие революции, не вследствие каких-то личных желаний чьих-то, а только вследствие того, что не было и нет реально функционирующий системы сдержек и противовесов во власти, чтобы не могло получиться так, что страны и народы захватывает в свои руки какой-то один человек. Поэтому что тогда, что сейчас, власть может концентрироваться в чьих двух руках, потому что потому. Ничего не напоминает?)))
Репрессии по политическим мотивам - это неизбежный попутчик всех и каждого без исключения тоталитарных режимов. Появляются враги народа, несогласные с вождем - не согласны и с народом как бы, диктаторы себя отождествляют со страной, с народом. По-другому вообще не бывает. Нигде не бывает, и у нас тут быть, соответственно, просто не может
abaika95:
как раз и есть порождение революции
как раз и есть порождение революции
Ну тогда получается первопричина в чём? Не в самой революции же... Мотив и цель чисток - зачистить и выжечь политическое поле страны с целью установления единоличного правления вождя, как порождение, культ его личности. Это стало возможным не вследствие революции, не вследствие каких-то личных желаний чьих-то, а только вследствие того, что не было и нет реально функционирующий системы сдержек и противовесов во власти, чтобы не могло получиться так, что страны и народы захватывает в свои руки какой-то один человек. Поэтому что тогда, что сейчас, власть может концентрироваться в чьих двух руках, потому что потому. Ничего не напоминает?)))
Репрессии по политическим мотивам - это неизбежный попутчик всех и каждого без исключения тоталитарных режимов. Появляются враги народа, несогласные с вождем - не согласны и с народом как бы, диктаторы себя отождествляют со страной, с народом. По-другому вообще не бывает. Нигде не бывает, и у нас тут быть, соответственно, просто не может
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 358
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 19:03
Цитата:
А что сейчас происходит в ДуРашке? Повторяется ход истории! Всех потенциальных кандидатов подвергают репрессиям.Так же поступает самопровозглашённый Лукаморской Царь
Mr_negotive:
Ну тогда получается первопричина в чём? Не в самой революции же... Мотив и цель чисток - зачистить и выжечь политическое поле страны с целью установления единоличного правления вождя,
Ну тогда получается первопричина в чём? Не в самой революции же... Мотив и цель чисток - зачистить и выжечь политическое поле страны с целью установления единоличного правления вождя,
А что сейчас происходит в ДуРашке? Повторяется ход истории! Всех потенциальных кандидатов подвергают репрессиям.Так же поступает самопровозглашённый Лукаморской Царь
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 19:05
Цитата:
Цитата:
А у нас последние двадцать лет тут что происходит?
Нешшшто другое что ли?)))))
ПолиграфЪ Боярышников:
А что сейчас происходит в ДуРашке?
А что сейчас происходит в ДуРашке?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
самопровозглашённый Лукаморской Царь
самопровозглашённый Лукаморской Царь
А у нас последние двадцать лет тут что происходит?
Нешшшто другое что ли?)))))
"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 20:33
Цитата:
А при любой революции создаётся система при которой нет сдержек и противовесов и начинается политическая борьба,и кто сильнее,хитрее,злее тот и выйграет а потом похерит достижения революции
Кромвель,Наполеон,Сталин тому подтверждениеЦитата:
Нет не напоминает Цитата:
Террор при французской революции не нес в себе тоталитаризма
Террор был как инструмент для чистки не лояльных кланов и групп другими кланами и группами
Цитата:
У нас тишина и спокойствие
Mr_negotive:
а только вследствие того, что не было и нет реально функционирующий системы сдержек и противовесов во власти
а только вследствие того, что не было и нет реально функционирующий системы сдержек и противовесов во власти
А при любой революции создаётся система при которой нет сдержек и противовесов и начинается политическая борьба,и кто сильнее,хитрее,злее тот и выйграет а потом похерит достижения революции
Кромвель,Наполеон,Сталин тому подтверждениеЦитата:
Mr_negotive:
Поэтому что тогда, что сейчас, власть может концентрироваться в чьих двух руках, потому что потому. Ничего не напоминает?)))
Поэтому что тогда, что сейчас, власть может концентрироваться в чьих двух руках, потому что потому. Ничего не напоминает?)))
Нет не напоминает Цитата:
Mr_negotive:
Репрессии по политическим мотивам - это неизбежный попутчик всех и каждого без исключения тоталитарных режимов.
Репрессии по политическим мотивам - это неизбежный попутчик всех и каждого без исключения тоталитарных режимов.
Террор при французской революции не нес в себе тоталитаризма
Террор был как инструмент для чистки не лояльных кланов и групп другими кланами и группами
Цитата:
Mr_negotive:
Нешшшто другое что ли?))))
Нешшшто другое что ли?))))
У нас тишина и спокойствие
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 20:35
Цитата:
Так и не дождетесь. Причину вы, как я палагаю, вы знаете. Чтобы не оказалось так, что некоторые репрессированные, не такие уж и не невинные. А совсем наоборот.
И о том, какую роль играли 'нацкадры' в этих репрессиях.
И потом. Часть архивов имеется и в Казахстане. Интересно почему Казахстан сам не откроет правду?
Цитата:
На Рахата Алиева намекаешь и других, или этот про что!?
Цитата:
Айяйяй. Столько ошибок, в одном слове. дурашка пишется по другому. Проще тогда сказать, в дурке. А вы с какой целью иетересуетесь? Могли бы сами узнать, автобусы в Затоболовку ходят...пока
Медный:
Всё не дождёмся когда откроют архивы для свободного доступа всех желающих, чтобы посмотреть на дела невинно осуждённых.
Всё не дождёмся когда откроют архивы для свободного доступа всех желающих, чтобы посмотреть на дела невинно осуждённых.
Так и не дождетесь. Причину вы, как я палагаю, вы знаете. Чтобы не оказалось так, что некоторые репрессированные, не такие уж и не невинные. А совсем наоборот.
И о том, какую роль играли 'нацкадры' в этих репрессиях.
И потом. Часть архивов имеется и в Казахстане. Интересно почему Казахстан сам не откроет правду?
Цитата:
abaika95:
А этот некто как раз и есть порождение революции и один из самых ярких ее представителей) и он в когорте других революционеров убрал "лишних"
А этот некто как раз и есть порождение революции и один из самых ярких ее представителей) и он в когорте других революционеров убрал "лишних"
На Рахата Алиева намекаешь и других, или этот про что!?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А что сейчас происходит в ДуРашке?
А что сейчас происходит в ДуРашке?
Айяйяй. Столько ошибок, в одном слове. дурашка пишется по другому. Проще тогда сказать, в дурке. А вы с какой целью иетересуетесь? Могли бы сами узнать, автобусы в Затоболовку ходят...пока
"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 20:44
Цитата:
Разбудили уже?) Хорошо
Погрызла ужин?
Цитата:
Ты всеровно не поймёшь)
Цитата:
Мандельштам к примеру Ярый же террорист былЦитата:
А как?
Российская Федерация или не?
Coopidon:
Так и не дождетесь. Причину вы, как я палагаю, вы знаете.
Так и не дождетесь. Причину вы, как я палагаю, вы знаете.
Разбудили уже?) Хорошо
Погрызла ужин?
Цитата:
Coopidon:
На Рахата Алиева намекаешь и других, или этот про что!?
На Рахата Алиева намекаешь и других, или этот про что!?
Ты всеровно не поймёшь)
Цитата:
Coopidon:
так, что некоторые репрессированные, не такие уж и не невинные. А совсем наоборот.
так, что некоторые репрессированные, не такие уж и не невинные. А совсем наоборот.
Мандельштам к примеру Ярый же террорист былЦитата:
Coopidon:
дурашка пишется по другому.
дурашка пишется по другому.
А как?
Российская Федерация или не?
"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 20:48
Комментарий проходит проверку.
"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 20:55
Цитата:
Из новейшей современной местной истории будет продолжение? Или сдулся правдоруб?
Цитата:
Непереводимая игра слов от местного дидакелеки.
Цитата:
Причём здесь терроризм? Ты буквы слов через одну читаешь?
Ну ты ту...непонятливый...
Ну Ягода- например.
abaika95:
а потом похерит достижения революции Кромвель,Наполеон,Сталин тому подтверждение
а потом похерит достижения революции Кромвель,Наполеон,Сталин тому подтверждение
Из новейшей современной местной истории будет продолжение? Или сдулся правдоруб?
Цитата:
abaika95:
Террор при французской революции не нес в себе тоталитаризма Террор был как инструмент для чистки не лояльных кланов и групп другими кланами и группами
Террор при французской революции не нес в себе тоталитаризма Террор был как инструмент для чистки не лояльных кланов и групп другими кланами и группами
Непереводимая игра слов от местного дидакелеки.
Цитата:
abaika95:
Мандельштам к примеру Ярый же террорист бы
Мандельштам к примеру Ярый же террорист бы
Причём здесь терроризм? Ты буквы слов через одну читаешь?
Ну ты ту...непонятливый...
Ну Ягода- например.
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