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≡ "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41627
"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 16:17
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Ведущие напомнили о людях, «которым пришлось перенести тяготы и лишения за стенами тюрем и лагерей». Напомнили и про расстрелянных земляков, а также про ГУЛАГ, Карлаг, АЛЖИР, депортацию народов в Казахстан и годы массового голода.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8077
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 16:17
#1
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Костанайская область вообще "славилась" звёздными ссыльными,один философ Бахтин,большевик Зиновьев и жена Молотова чего стоят
Революция пожирала своих детей
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M
* Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
42
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 16:29
#2
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Цитата:
abaika95:
Революция пожирала своих детей

В контексте массовых политических репрессий, больше в таком случае похоже на то, что не сама революция пожрала деток этих, а пожрал их некто совсем другой :lol: Ну например, некто в борьбе за единоличную власть, установление диктата (в классическом римском понимании этого).
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8077
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 17:58
#3
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Цитата:
Mr_negotive:
В контексте массовых политических репрессий, больше в таком случае похоже на то, что не сама революция пожрала деток этих, а пожрал их некто совсем другой Ну например, некто в борьбе за единоличную власть, установление диктата (в классическом римском понимании этого).

А этот некто как раз и есть порождение революции и один из самых ярких ее представителей) и он в когорте других революционеров убрал "лишних"
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2744
"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 18:01
#4
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Всё не дождёмся когда откроют архивы для свободного доступа всех желающих, чтобы посмотреть на дела невинно осуждённых.
Для интересующихся вопросом, канал на ютубе "Плохой сигнал" и разбор "нетленки" ю.Дудя "Колыма - Родина ИХ страха" :lol:
нельзя всех скопом как репрессировать, так и реабилитировать ;-)

[Исправлено: Медный, 31.05.2021 - 18:01]
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M
* Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
42
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 18:26
#5
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Цитата:
abaika95:
как раз и есть порождение революции

Ну тогда получается первопричина в чём? Не в самой революции же... Мотив и цель чисток - зачистить и выжечь политическое поле страны с целью установления единоличного правления вождя, как порождение, культ его личности. Это стало возможным не вследствие революции, не вследствие каких-то личных желаний чьих-то, а только вследствие того, что не было и нет реально функционирующий системы сдержек и противовесов во власти, чтобы не могло получиться так, что страны и народы захватывает в свои руки какой-то один человек. Поэтому что тогда, что сейчас, власть может концентрироваться в чьих двух руках, потому что потому. Ничего не напоминает?)))

Репрессии по политическим мотивам - это неизбежный попутчик всех и каждого без исключения тоталитарных режимов. Появляются враги народа, несогласные с вождем - не согласны и с народом как бы, диктаторы себя отождествляют со страной, с народом. По-другому вообще не бывает. Нигде не бывает, и у нас тут быть, соответственно, просто не может :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
358
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 19:03
#6
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Цитата:
Mr_negotive:
Ну тогда получается первопричина в чём? Не в самой революции же... Мотив и цель чисток - зачистить и выжечь политическое поле страны с целью установления единоличного правления вождя,


А что сейчас происходит в ДуРашке? Повторяется ход истории! Всех потенциальных кандидатов подвергают репрессиям.Так же поступает самопровозглашённый Лукаморской Царь
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M
* Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
42
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 19:05
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А что сейчас происходит в ДуРашке?

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
самопровозглашённый Лукаморской Царь

А у нас последние двадцать лет тут что происходит? :lol: :lol: :lol:
Нешшшто другое что ли?)))))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8077
"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 20:33
#8
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Цитата:
Mr_negotive:
а только вследствие того, что не было и нет реально функционирующий системы сдержек и противовесов во власти

А при любой революции создаётся система при которой нет сдержек и противовесов и начинается политическая борьба,и кто сильнее,хитрее,злее тот и выйграет а потом похерит достижения революции
Кромвель,Наполеон,Сталин тому подтверждениеЦитата:
Mr_negotive:
Поэтому что тогда, что сейчас, власть может концентрироваться в чьих двух руках, потому что потому. Ничего не напоминает?)))

Нет не напоминает Цитата:
Mr_negotive:
Репрессии по политическим мотивам - это неизбежный попутчик всех и каждого без исключения тоталитарных режимов.

Террор при французской революции не нес в себе тоталитаризма
Террор был как инструмент для чистки не лояльных кланов и групп другими кланами и группами
Цитата:
Mr_negotive:
Нешшшто другое что ли?))))

У нас тишина и спокойствие
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1154
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 20:35
#9
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Цитата:
Медный:
Всё не дождёмся когда откроют архивы для свободного доступа всех желающих, чтобы посмотреть на дела невинно осуждённых.

Так и не дождетесь. Причину вы, как я палагаю, вы знаете. Чтобы не оказалось так, что некоторые репрессированные, не такие уж и не невинные. А совсем наоборот.
И о том, какую роль играли 'нацкадры' в этих репрессиях.
И потом. Часть архивов имеется и в Казахстане. Интересно почему Казахстан сам не откроет правду?
:oops:

Цитата:
abaika95:
А этот некто как раз и есть порождение революции и один из самых ярких ее представителей) и он в когорте других революционеров убрал "лишних"

На Рахата Алиева намекаешь и других, или этот про что!?
;-)
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А что сейчас происходит в ДуРашке?

Айяйяй. Столько ошибок, в одном слове. дурашка пишется по другому. Проще тогда сказать, в дурке. А вы с какой целью иетересуетесь? Могли бы сами узнать, автобусы в Затоболовку ходят...пока
:oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8077
"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 20:44
#10
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Цитата:
Coopidon:
Так и не дождетесь. Причину вы, как я палагаю, вы знаете.

Разбудили уже?) Хорошо
Погрызла ужин?
Цитата:
Coopidon:
На Рахата Алиева намекаешь и других, или этот про что!?

Ты всеровно не поймёшь)
Цитата:
Coopidon:
так, что некоторые репрессированные, не такие уж и не невинные. А совсем наоборот.

Мандельштам к примеру Ярый же террорист былЦитата:
Coopidon:
дурашка пишется по другому.

А как?
Российская Федерация или не?
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M
* Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
42
"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 20:48
#11
Комментарий проходит проверку.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1154
"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 20:55
#12
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Цитата:
abaika95:
а потом похерит достижения революции Кромвель,Наполеон,Сталин тому подтверждение

Из новейшей современной местной истории будет продолжение? Или сдулся правдоруб?
;-)
Цитата:
abaika95:
Террор при французской революции не нес в себе тоталитаризма Террор был как инструмент для чистки не лояльных кланов и групп другими кланами и группами

Непереводимая игра слов от местного дидакелеки.
:oops:
Цитата:
abaika95:
Мандельштам к примеру Ярый же террорист бы

Причём здесь терроризм? Ты буквы слов через одну читаешь?
Ну ты ту...непонятливый...
;-)
Ну Ягода- например.
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