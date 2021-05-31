Отправлено: - 20:33

Mr_negotive:

а только вследствие того, что не было и нет реально функционирующий системы сдержек и противовесов во власти

Mr_negotive:

Поэтому что тогда, что сейчас, власть может концентрироваться в чьих двух руках, потому что потому. Ничего не напоминает?)))

Mr_negotive:

Репрессии по политическим мотивам - это неизбежный попутчик всех и каждого без исключения тоталитарных режимов.

Mr_negotive:

Нешшшто другое что ли?))))

Цитата:А при любой революции создаётся система при которой нет сдержек и противовесов и начинается политическая борьба,и кто сильнее,хитрее,злее тот и выйграет а потом похерит достижения революцииКромвель,Наполеон,Сталин тому подтверждениеЦитата:Нет не напоминает Цитата:Террор при французской революции не нес в себе тоталитаризмаТеррор был как инструмент для чистки не лояльных кланов и групп другими кланами и группамиЦитата:У нас тишина и спокойствие