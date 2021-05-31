Пора звать Грету? - В поселке Горняцкий ожидается мусорный коллапс
Отправлено: 31.05.21 - 14:34
В поселке Горняцкий, который расположен рядом с Рудным, обе компании, оказывающие услуги по вывозу мусора - ТОО «Экотехсервис-2019» и ТОО «Рудный-Ажар-2006» - почти одновременно заявили о прекращении оказания услуг. Читать новость
- Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, но мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы стоим на пороге массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете? - с такой речью в октябре 2019 года, выступила на саммите ООН девочка-подросток, гражданская активистка Грета ТУНБЕРГ.
Девочка явно не в себе.Смотрел несколько ее выступлений,я не психиатр,но и этого достаточно.Эта зеленая воительница,сама может того не подозревая,является оружием в руках хозяев денег. Как лихо они навязывают зеленую энергетику всему миру.Умолчав о том,сколько ресурсов тратится на производство ветряков,и еще больше -на утилизацию.К слову-лопасти ветрогенератора не перерабатываются-слишком затратно,а просто закапываются. Все просто- мы будем решать,на сколько "зеленый",произведенный вами продукт.И если не достаточно"зеленый",то в Европу и подконтрольные нам страны его ввозить нельзя.Элементарная недобросовестная конкуренция. Все,что сделано в Китае(неплохого качества,относительно дешевый продукт)-ну очень не "зеленый" продукт.И т.д. Другая сторона медали-промышленность Европы загнется сразу же,когда закроют атомные станции.Ветряки не дадут необходимое кол-во энергии для варки металла. И вот тут появятся те,кто решает,чей продукт "зеленее".И предложат свой-самый "зеленый" на свете.
Сергей kst: И предложат свой-самый "зеленый" на свете.
То есть зеленые баки из этого поселка возле Рудного пропали из-за того, что они оказались, по мнению глобалистов из штатов и Европы, недостаточно зелеными и есть ещё зеленее? А если серьезно, сравнили Вы, конечно, уморительно - качество китайских товаров с европейским, прям они один в один, так сказать, близнецы-братья)))
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