Прогноз на 5 дней
переменная облачность+25°C
  • 754 мм рт.ст.
  • 47% влажность
  • С-СЗ, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41627
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 29.05.21 - 15:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть выражение «деньги из воздуха». А мы расскажем о том, как в Рудном делаются деньги на питьевой воде. Конечно же, главное - не деньги. Аппараты по продаже питьевой воды находятся в антисанитарном состоянии, создавая угрозу здоровью населения. Кроме того, никто не проверяет бизнесменов на честность.
Читать новость

Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1374
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 31.05.21 - 14:43
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Потому что я работаю в очень конкурентной среде,рынок продуктов питания перенасыщен продуктовыми магазинами и продавать дешевле уже некуда.

Из уроков истории все помнят про капиталистический кризис перепроизводства, когда уничтожали продукты питания, так что ничего нового мы от вас не услышали:
"Распределить излишки товара бесплатно – значит снизить цены на продукцию и лишиться главного, т.е. прибыли. Кроме того, такой шаг сократил бы спрос на рабочие места и повысил цену рабочей силы. Капитализм нашёл людоедский выход из сложившийся ситуации: производители начали просто уничтожать запасы товаров. Поля с урожаем пшеницы запахивали, фрукты сжигались, на убой направляли миллионы голов скота".
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7922
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 31.05.21 - 16:39
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Поля с урожаем пшеницы запахивали, фрукты сжигались, на убой направляли миллионы голов скота".

Казахстану это не грозит,к нам даже дешёвое Российское мясо завозят и продают через супермаркеты.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2118
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 31.05.21 - 16:43
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
к нам даже дешёвое Российское мясо завозят и продают через супермаркеты.

Завозят его из Раши, но по происхождению сие мясо из Австалии, Аргентины, Парагвая, Бразилии.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10247
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 31.05.21 - 17:03
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Нет там тоже стали производить химозу и тот же милаторг. Уже частично Россия тоже превратилась в Аргентину, Бразилию итд. Там нету мяса в супермаркета. Покупал пробывал жарить на сковороде. Так сразу же видно как мясо ведет себя. Сразу видно химия. Наше пока самое лучшее это однозначно. Возможно наши тоже колят всякие допинги но видимо ещё пока не беспредельно как Россия. А конина наша в России практически на вес золота. Кто из тех попробывпл колбасу из конины те не когда местную не будут покупать. Можно озолотится на продажах. . Но у нас нет таких объёмов конины. Сами в Монголии покупаем. ))) вот такие мы производители, себя еле кормим. А если полностью попадем под российское мясо. Все можно забыть о вкусной и здоровой еде
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS