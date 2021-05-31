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≡ Июнь, как и май, жаркий. Прогноз погоды на два дня в Костанае и по области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41627
Июнь, как и май, жаркий. Прогноз погоды на два дня в Костанае и по области
Отправлено: 31.05.21 - 16:38
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В Костанае 1 и 2 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью термометры покажут +11...+13, днём +22...+24 градусов. Лишь по области могут пролиться дожди, но это не точно.
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M
§ Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
33
Re: Июнь, как и май, жаркий. Прогноз погоды на два дня в...
Отправлено: 31.05.21 - 16:38
#1
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А я только хотел спросить - куда акимат смотрит с начала мая, где дождь?))) А тут на тебе, уже и с синоптиком они договорились, чтобы вопросов к ним не было :lol:
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