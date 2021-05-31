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Июнь, как и май, жаркий. Прогноз погоды на два дня в Костанае и по области
Июнь, как и май, жаркий. Прогноз погоды на два дня в Костанае и по области
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