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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=42125 - Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, но мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы стоим на пороге массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете? - с такой речью в октябре 2019 года, выступила на саммите ООН девочка-подросток, гражданская активистка Грета ТУНБЕРГ.Источник:

Цитата:Девочка явно не в себе.Смотрел несколько ее выступлений,я не психиатр,но и этого достаточно.Эта зеленая воительница,сама может того не подозревая,является оружием в руках хозяев денег.Как лихо они навязывают зеленую энергетику всему миру.Умолчав о том,сколько ресурсов тратится на производство ветряков,и еще больше -на утилизацию.К слову-лопасти ветрогенератора не перерабатываются-слишком затратно,а просто закапываются.Все просто-мы будем решать,на сколько "зеленый",произведенный вами продукт.И если не достаточно"зеленый",то в Европу и подконтрольные нам страны его ввозить нельзя.Элементарная недобросовестная конкуренция.Все,что сделано в Китае(неплохого качества,относительно дешевый продукт)-ну очень не "зеленый" продукт.И т.д.Другая сторона медали-промышленность Европы загнется сразу же,когда закроют атомные станции.Ветряки не дадут необходимое кол-во энергии для варки металла.И вот тут появятся те,кто решает,чей продукт "зеленее".И предложат свой-самый "зеленый" на свете.