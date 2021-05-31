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≡ "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41627
"Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв массовых политических репрессий отметили в Костанае
Отправлено: 31.05.21 - 16:17
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Ведущие напомнили о людях, «которым пришлось перенести тяготы и лишения за стенами тюрем и лагерей». Напомнили и про расстрелянных земляков, а также про ГУЛАГ, Карлаг, АЛЖИР, депортацию народов в Казахстан и годы массового голода.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8070
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 16:17
#1
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Костанайская область вообще "славилась" звёздными ссыльными,один философ Бахтин,большевик Зиновьев и жена Молотова чего стоят
Революция пожирала своих детей
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M
§ Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
33
Re: "Чтобы такое не повторилось" - День памяти жертв...
Отправлено: 31.05.21 - 16:29
#2
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Цитата:
abaika95:
Революция пожирала своих детей

В контексте массовых политических репрессий, больше в таком случае похоже на то, что не сама революция пожрала деток этих, а пожрал их некто совсем другой :lol: Ну например, некто в борьбе за единоличную власть, установление диктата (в классическом римском понимании этого).
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