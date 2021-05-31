Отправлено: - 16:29

abaika95:

Революция пожирала своих детей

Цитата:В контексте массовых политических репрессий, больше в таком случае похоже на то, что не сама революция пожрала деток этих, а пожрал их некто совсем другойНу например, некто в борьбе за единоличную власть, установление диктата (в классическом римском понимании этого).