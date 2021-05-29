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≡ Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41627
Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 10:07
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Администратора сатирического паблика в Instagram Темирлана Енсебека из-за шутки в Интернете могут привлечь к уголовной ответственности. Припомнили ему и давнюю шутку о том, что якобы Духовное управление мусульман Казахстана предложило «присвоить Нурсултану Назарбаеву статус Бога и закрепить это в Конституции». Я вижу в этой шутке больше правды.
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M
§ Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
33
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:17
#15
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Цитата:
yudjin:
Был культ Ленина

Цитата:
yudjin:
Нынче культ елбасы с теми же атрибутами и прозасидавшаяся партия нуротан.

Ну тут, кончено, сложно не согласиться.
Вопрос однако в другом. Если рассмотреть культ личности вождя как негативное явление для общества в целом, да и для институтов государства, например, как явление препятствующее чему-либо или посягающее на что-либо, то в этой плоскости, явно, есть и категорирование. Скажем так, условно посмотрим, как на болезнь, так как поклоняться кому-то - это явно нездоровое явление: легкая форма, средней степени тяжести, тяжелая форма течения, терминальная стадия... Если подходить так, Вы какой диагноз нам поставите?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1152
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:22
#16
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Цитата:
abaika95:
наше солнце и отец народов,и великий кормчий.

Это ты щас про кого!?
:-o
Это то что я думаю, или то что ты имеешь ввиду!?
;-)
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M
§ Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
33
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:24
#17
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Цитата:
Маркс:
у либерастов не останется никаких козырей

Автор этой статьи, господин Воронин, по такой логике, получается ведь тоже "либераст"? Чем Вам так не угодил либерализм? Или лучше спросить так - чем либерализм вообще плох?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1152
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:28
#18
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Цитата:
«Елбасы - отец-основатель нашего государства, великий созидатель нашего времени», - это сказал экс-премьер Бакытжан Сагинтаев в благодарственной речи на второй день после того, как Назарбаев освободил его от должности главы правительства.

Кстати, не понимаю, в чем обида у казакелинцев, на Путина!?
Который точь-в-точь сказал, но взрыф патриотов, обида и патетика что Казахстану-300-500-стотыщмиллилнов лет. Где извинения от Багитжана Сагинтаева?
Не понимаю....
:lol:
Рс но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7922
Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:38
#19
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Цитата:
Маркс:
Пусть abaika95 поедет в Таиланд и расскажет анекдот про короля. Через 15 лет вернётся ярым сталинистов.

В Тае действительно не принято шутить или говорить что то плохое про короля,даже купюры с его изображением нежелательно ложить в задний карман джинсов,но это не потому что увидит полицейский и накажет,а из за того что тайцы любят своего короля,чувствуете разницу?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10440
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:39
#20
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Цитата:
Coopidon:
Который точь-в-точь сказал, но взрыф патриотов, обида и патетика что Казахстану-300-500-стотыщмиллилнов лет.

Мне интересно другое - если Путин подарит те острова Японии, которые японцы так мечтают себе вернуть, через какое время японцы скажут что никакого подарка не было? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10440
Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:41
#21
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Цитата:
Добринцофф:
любят своего короля,чувствуете разницу?

Оу, а разве Сталина не любили искренне всей душой?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1152
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 22:39
#22
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Цитата:
maxsaf:
через какое время японцы скажут что никакого подарка не было?

Конечно нет!
Возврат того что считать своим, этож-не подарок!
Это же...это же...как возвращение Крыма- в Россию....
:lol: :lol: :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1152
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 22:49
#23
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Цитата:
maxsaf:
Оу, а разве Сталина не любили искренне всей душой?

Ну конечно -нельзя его любить!
Ну он же тиран был! Ну как это можно!?
Ну это же-очевидно.
Это же уму недостижимо!
Другое дело в Казакели!
Здесь совсем другой ракурс..
:oops:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1374
Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 30.05.21 - 09:02
#24
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Цитата:
Mr_negotive:
Автор этой статьи, господин Воронин, по такой логике, получается ведь тоже "либераст"? Чем Вам так не угодил либерализм? Или лучше спросить так - чем либерализм вообще плох?

Понимаете, говорить о либерализме - это все равно, что рассуждать о степени психического отклонения индивидуума в современном обществе. Одни либералы могут быть вполне адекватными, а других уже пора изолировать, чтобы минимизировать вред, который они могут нанести окружающим своими высказываниями и действиями. Вы о каких степенях либерализма спрашиваете?
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M
§ Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
33
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 30.05.21 - 10:46
#25
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Цитата:
Маркс:

Я о классическом, что не на есть традиционном либерализме вопрошал, недоумевая, чем он Вам не угодил и чем он вообще так плох, чтобы носителей этой идеологии именовать с оскорбительной направленностью - либерастами))) По телевизору сказали, что это плохо и всех либералов отныне следует именовать столь тенденциозно? Но Вы вот почему-то вместо того, чтобы пояснить свою же позицию, пришли к выводу, что у либерализма есть степени... А у того же коммунизма тоже есть степени как у идеологии? :lol:

а других уже пора изолировать"
который они могут нанести"
С такой позиции нужно изолировать всех, кто может нанести вред своими высказываниями или возможными действиями. Только кто будет определять эту степень вреда и ВОЗМОЖНОСТЬ его причинения ВОЗМОЖНЫМИ действиями? Носители какой конкретно идеологии или никакой? :lol:
Из Вашего высказывания можно усмотреть, что Вы сторонник массовых политических репрессий, основанных на том, что конкретное лицо МОЖЕТ какие-то совершить действия. А может лишь подумать об их совершении)))) Не проходили этот урок? Желаете повторения? Это, к слову, весьма прискорбно...
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M
§ Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
33
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 31.05.21 - 16:26
#26
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«Великие люди кажутся великими лишь потому, что мы стоим на коленях»
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