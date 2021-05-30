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≡ Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41622
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 19:53
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В воскресенье группа дальнобойщиков организовала акцию и в Караганде, собравшись на парковке для грузовиков на обочине на окраине города. К месту проведения акции прибыли также полицейские и представители акимата.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
596
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 10:32
#15
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Цитата:
Лесовик:
европейский суд ,которому целуют

Дык всем известно,что и кому сейчас целуют наши суды..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8067
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 11:01
#16
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Цитата:
Coopidon:
И что хорошего!? Что цены растут? Ндааа... Далее непереводимая игра слов от месного идиомтического интеллекта:

Цитата:
Coopidon:
Всмысле радуйтесь повышению цен!н Может даже надо сделать за каждый миллиметр дороги сделать плату стотыщмиллионов, тогда народ будет мудрым, а нё мазохистами, а товары -бесплатными. А Погремухи- безработными! Вот оно где собака порылась. Правда жизни! Мудрось рядом с нами, но мы её -не замечаем...

Костей припас
Теперь буду кормить
Эту собачку с "гибким умом")
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
319
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 13:53
#17
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Мы подняли налог на воздух,так вы стали меньше дышааать?!
В итоге все приведет к подорожанию всего и вся.Впрочем как и все последние действия\бездействия госаппарата.

[Исправлено: Сергей kst, 31.05.2021 - 13:59]
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Vit
* Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10244
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 14:03
#18
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