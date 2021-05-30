Отправлено: - 11:01

Coopidon:

И что хорошего!? Что цены растут? Ндааа... Далее непереводимая игра слов от месного идиомтического интеллекта:

Coopidon:

Всмысле радуйтесь повышению цен!н Может даже надо сделать за каждый миллиметр дороги сделать плату стотыщмиллионов, тогда народ будет мудрым, а нё мазохистами, а товары -бесплатными. А Погремухи- безработными! Вот оно где собака порылась. Правда жизни! Мудрось рядом с нами, но мы её -не замечаем...

Цитата:Цитата:Костей припасТеперь буду кормитьЭту собачку с "гибким умом")