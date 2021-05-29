Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 29.05.21 - 15:25
Есть выражение «деньги из воздуха». А мы расскажем о том, как в Рудном делаются деньги на питьевой воде. Конечно же, главное - не деньги. Аппараты по продаже питьевой воды находятся в антисанитарном состоянии, создавая угрозу здоровью населения. Кроме того, никто не проверяет бизнесменов на честность. Читать новость
Скоро магазины у дома канут в историю, не выгодно стало содержать малый бизнес, к тому же супермаркеты наступают как оккупанты вражеские, а требования, такие же как для всех. С продавцами просто катастрофа, выручки на убыль, участковые ходят провоцируют и всяко разное
Добринцофф: Хотя если вы пили воду из батарей,то из крана вообще покажется святым источником.
Добринцофф, ну это как если бы вам дать попробовать сырок "Дружба" с полезным молочным жиром, то он показался бы вам святым источником по сравнению с сегодняшним пальмовомасловопластиковам эрзац продуктом вашего магазина. Так что ваша ирония только показывает тот уровень днища, с которого вы пытаетесь заглянуть в наше светлое прошлое.
NG.kz: Цена в водоматах поначалу составляла 10 тенге за литр. Потом появились уведомляющие надписи: в связи с затратами на ремонт оборудования и удорожанием запчастей ее повышают до 15 тенге. Сейчас за литр платят уже 20 тенге.
Помнится, что как раз подорожал доллар и именно с подорожанием доллара был связано поднятие закупочных цен на фильтры и запчасти. Но потом доллар благополучно вернулся на прежние позиции, а цены на воду так и остались, что говорит о спорности цены в 20 тенге. Причем, если верить Г-ну Добринцоффу, то практически за такую же цену осуществляют доставку воды прямо на место, а это значит, что цены в водоматах сильно завышены. Это как раз и есть пример монополии и ценового диктата.
Маркс: Добринцофф, ну это как если бы вам дать попробовать сырок "Дружба" с полезным молочным жиром, то он показался бы вам святым источником по сравнению с сегодняшним пальмовомасловопластиковам эрзац продуктом вашего магазина. Так что ваша ирония только показывает тот уровень днища, с которого вы пытаетесь заглянуть в наше светлое прошлое.
У вас в этом прошлом кроме сырков ничего и не было,я их что тогда не ел что сейчас.
Добринцофф: Где вы увидели монополию? Поставьте рядом свой водомат и продавайте по 5тнг\литр
Вот вы поставили свой магазин, а продукты продаете как все вокруг. Почему не снизили цены в два раза? Жаба душит или красного петуха боитесь от конкурентов? Так рассуждать о снижении цен, то надо каждому ставить не только водомат свой, а ещё и птицефабрику, автопарк, электростанцию, завод, газету, пароход. Но тут уже обобществление средств производства и социализм получается - не страшно вам такое предлагать? Хотя чего уж там, неужели Советская власть не разрешит вам работать директором? Тем более и магазин тоже как бы вашим останется ... ну и нашим тоже станет, конечно. Зато цены снизим в два раза без всяких проблем. А, Агнесса... Ивановна?
Добринцофф: У вас в этом прошлом кроме сырков ничего и не было,я их что тогда не ел что сейчас.
Да в прошлом о сырках никто и не думал, были более интересные занятия, чем набивать себе брюхо. А сырки эти покупали в основном для того, чтобы распить бутылочку хорошего натурального вина в тесной компании единомышленников, закусить вкусным и полезным сырком, побеседовать о высоких материях.
Это сегодня капиталисту приходится бежать домой, закрываться на все замки и намазывать искусственную черную икру на пластмассовую колбасу, в одиночку лёжа в темноте под кроватью, постоянно думая о том, как бы завтра половчей всех объегорить, чтобы ещё больше жрачки напихать в ненасытную утробу.
Маркс: А сырки эти покупали в основном для того, чтобы распить бутылочку хорошего натурального вина в тесной компании единомышленников, закусить вкусным и полезным сырком, побеседовать о высоких материях.
Браво Маркс!Какие познания Ну и что предпочитали к божественному плавленому сырку? Портвейн 777,Агдам,Кагор 32 или Солнцедар? А по утру вы поэтому воду из батарей пили?
Добринцофф: Портвейн 777,Агдам,Кагор 32 или Солнцедар?
Вы на своей магазинной полке что-ли посмотрели названия напитков? Напитков, потому что к вину сегодняшние суррогаты отношения не имеют. Разнообразие вин и напитков зашкаливало, грузинские, молдавские, чешские, венгерские, болгарские, крымские и прочие. Стоимость их была копеечной, потому что все жили единым союзом социалистических стран.
Но даже самое дешевое вино в СССР было сделано из натурального продукта, а не пищевых красителей и китайского спирта, как сегодня. Поэтому утром все просыпались бодрыми, готовыми к трудовым подвигам. А воду и правда можно было наливать даже из батареи, потому что она была чистой и питьевой, как бы смешно вам это не казалось в сегодняшнем дне. Да, именно дне.
Маркс: Но даже самое дешевое вино в СССР было сделано из натурального продукта, а не пищевых красителей и китайского спирта, как сегодня
Дешёвые плодово-ягодные вина, повсеместно производившиеся в СССР посредством смешивания дешёвых соков и спиртов. Приготовленные из дешёвого импортного виноматериала посредством добавления сахара и этилового спирта. В связи с использованием низкокачественных составляющих бормотухи нередко ядовиты и могут при употреблении вызывать отравление, сопровождающееся рвотой, иногда вплоть до смертельного исхода (в частности, значительное число людей умерло от употребления «Солнцедара» Почитайте Википедию про вкусную и полезную бормотуху.
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