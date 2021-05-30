Отправлено: - 11:19

Victor Yang:

А в России это довольно неплохая поддержка населения и без неё, возможно, ещё меньше бы рожали.

Coopidon:

И если СКР-повышается, то не означает ли это, что с развитием в данной стране-не очень...

Victor Yang:

А казахстанские пролетарии без костей обходятся - как голодали так и продолжают, зато гордые.

Цитата:В России это неплохая поддержка мигрантов а не населенияРусские как нация стабильно вымирает и растворяетсяЗато средняя Азия стабильно прибываетВ итоге получается что материнский капитал в России стимулирует больший рост рождаемости у пришлых чем местных Цитата:НетНа карте у тебя явно видноНо ты в зенки...Россия и Монголия стагнируют в плане СКРИ развитыми их не назовешь)Парадокс?Цитата:Если пролетарий голодает то эти уже не пролетарий а люмпен