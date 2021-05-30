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≡ Рукотворная 3-я волна эпидемии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41622
Рукотворная 3-я волна эпидемии
Отправлено: 30.05.21 - 13:19
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В апреле моя старшая 55-летняя сестра сделала прививку от Ковид Спутником, появилась температура, кашель. Через неделю с подтвержденным коронавирусом положили в больницу, через 10 дней выписали, у контактных - мужа и брата - тоже нашли Ковид, \"безсимптомный\".
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
39
Re: Рукотворная 3-я волна эпидемии
Отправлено: 30.05.21 - 13:19
#1
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я думал, что один заметил про 4-ую четверть, уже благополучно закончившуюся)
Видимо текст постановления готовили давно, перепроверить сил или желания не хватило)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2378
Re: Рукотворная 3-я волна эпидемии
Отправлено: 30.05.21 - 13:53
#2
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Я тоже видел, посмеялся про себя и все. Если работники тупые - то это на всю жизнь. Ладно бы только четвертую четверть - так еще и второй семестр разрешили в мае, т.е. опоздали с разрешением на полгода.

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Ksy
§ Ksy
(Пользователи)
Регистрация:
27.06.20
Сообщений:
24
Re: Рукотворная 3-я волна эпидемии
Отправлено: 31.05.21 - 10:30
#3
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В апреле привилась Спутником. Поставили две дозы. Заметила, что в поликликлинике процентов 90 сидят с масками на подбородке или спущенном с носа. Как около прививочного кабинета так и в принципе по поликлинике. А я так полагаю, исходя из обычной логики, что концентрация вируса в лечебном учреждении должна быть выше, чем везде. Причем маски неверно носят как и люди пожилогл возраста так и молодежь. Га нас с мужем в правильно надетых масках смотрели как на диковинных зверушек. Так может прежде, чем обвинять кого-то в третьей волне стоит начать с себя? Ограничили ли Вы общение до прививки и после? Перестали ли посещать места скопления людей? Мыли ли руки после улицы? А как насчет правильного ношения маски? Я, зная, что иммунитет временно падает после ЛЮБОЙ прививки ограничила свли контакты до минимума. Никакого сквозняка, переохлаждения. Естественно, как и в течении всего этого года все гаджеты подвергались обработке спиртом после улицы. Антисептики распиханы по всем сумкам. Прошел месяц после второй дозы и пока тьфу-тьфу...
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
244
Re: Рукотворная 3-я волна эпидемии
Отправлено: 31.05.21 - 12:16
#4
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Прошел месяц после второй дозы и пока тьфу-тьфу...
второй компонент получил 31.03..всё норм..ничего запредельного не случилось 8-)
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