Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 15:42
"За время реализации данной программы суммарный коэффициент рождаемости повысился на 0,1 п. или достиг 1,5, что показывает его неэффективность», - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от НПК. Читать новость
Очередная чиновничья чушь,лишь бы не платить.Цирк чистой воды. Интересно,какой прирост населения за последние, хотя бы 5 лет. Или отток,за последние 2 года.Повышение стоимости паспорта гражданина- не поможет.
Victor Yang: А в России это довольно неплохая поддержка населения и без неё, возможно, ещё меньше бы рожали.
В России это неплохая поддержка мигрантов а не населения Русские как нация стабильно вымирает и растворяется Зато средняя Азия стабильно прибывает В итоге получается что материнский капитал в России стимулирует больший рост рождаемости у пришлых чем местных Цитата:
Coopidon: И если СКР-повышается, то не означает ли это, что с развитием в данной стране-не очень...
Нет На карте у тебя явно видно Но ты в зенки... Россия и Монголия стагнируют в плане СКР И развитыми их не назовешь) Парадокс?Цитата:
Victor Yang: А казахстанские пролетарии без костей обходятся - как голодали так и продолжают, зато гордые.
Если пролетарий голодает то эти уже не пролетарий а люмпен
abaika95: В России это неплохая поддержка мигрантов а не населения Русские как нация стабильно вымирает и растворяется Зато средняя Азия стабильно прибывает В итоге получается что материнский капитал в России стимулирует больший рост рождаемости у пришлых чем местных
Что да, то ,таки да. Полностью согласен. Однако этому процессу подвержены все европейские государства Мир скоро изменится, и далеко не факт, что в лучшую сторону...
abaika95: В 2015 было 17 417 446 В 2020 18 632 169 Прирост в миллион человек за 5 лет
Честно говоря,не особо доверяю статистике,т.к. отток тоже не малый. Русские,как и евреи,по всему миру.И вообще,считаю ошибочным,разделения трех славянских народов.Это как,если бы сказали,что адай,кыпчак и найман-не казахи. Да, и Россия-страна большая,и говорить что русские вымирают-ошибочно.Так как Россия,как и Казахстан-многонациональна. Ну и на счет мигрантов,которым в России лучьше живется на пособие,чем на родине-скоро лавка закроется.Вопрос времени.
Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать