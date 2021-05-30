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≡ Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41622
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 15:42
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"За время реализации данной программы суммарный коэффициент рождаемости повысился на 0,1 п. или достиг 1,5, что показывает его неэффективность», - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от НПК.
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нелох
§ нелох
(Пользователи)
Регистрация:
26.08.19
Сообщений:
30
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 31.05.21 - 00:41
#15
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Честнее и эффективнее была бы поддержка если бы на каждого ребенка платили бы ежемесячно например до 18 лет хотя бы как минимум на данный момент тысяч 20.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
319
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 31.05.21 - 11:02
#16
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Цитата:
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»

Источник:

Очередная чиновничья чушь,лишь бы не платить.Цирк чистой воды.
Интересно,какой прирост населения за последние, хотя бы 5 лет.
Или отток,за последние 2 года.Повышение стоимости паспорта гражданина- не поможет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8067
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 11:19
#17
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Цитата:
Victor Yang:
А в России это довольно неплохая поддержка населения и без неё, возможно, ещё меньше бы рожали.

В России это неплохая поддержка мигрантов а не населения
Русские как нация стабильно вымирает и растворяется
Зато средняя Азия стабильно прибывает
В итоге получается что материнский капитал в России стимулирует больший рост рождаемости у пришлых чем местных Цитата:
Coopidon:
И если СКР-повышается, то не означает ли это, что с развитием в данной стране-не очень...

Нет
На карте у тебя явно видно
Но ты в зенки...
Россия и Монголия стагнируют в плане СКР
И развитыми их не назовешь)
Парадокс?Цитата:
Victor Yang:
А казахстанские пролетарии без костей обходятся - как голодали так и продолжают, зато гордые.

Если пролетарий голодает то эти уже не пролетарий а люмпен
Профайл
urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
80
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 11:31
#18
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Цитата:
abaika95:
В России это неплохая поддержка мигрантов а не населения Русские как нация стабильно вымирает и растворяется Зато средняя Азия стабильно прибывает В итоге получается что материнский капитал в России стимулирует больший рост рождаемости у пришлых чем местных

Что да, то ,таки да.
Полностью согласен.
Однако этому процессу подвержены все европейские государства
Мир скоро изменится, и далеко не факт, что в лучшую сторону...
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21946
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 11:42
#19
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Цитата:
urmas:
В России это неплохая поддержка мигрантов а не населения

А что? В России, мигрантам выдают,
материнский капиталл?... :lol: :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10440
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 11:43
#20
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Цитата:
urmas:
Мир скоро изменится, и далеко не факт, что в лучшую сторону...

Мир точно изменится в лучшую сторону. Просто не факт что вы на той стороне окажетесь )
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8067
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 11:45
#21
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Цитата:
Сергей kst:
Интересно,какой прирост населения за последние, хотя бы 5 лет. Или отток,за последние 2 года.

В 2015 было 17 417 446
В 2020 18 632 169
Прирост в миллион человек за 5 лет
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8067
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 11:46
#22
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Цитата:
drakon:
А что? В России, мигрантам выдают, материнский капиталл?...

Ну тебе же выдают в Германии пособие?)
Цитата:
maxsaf:
Мир точно изменится в лучшую сторону. Просто не факт что вы на той стороне окажетесь )

А кто знает где та или иная сторона?) Точнее кто определяет?
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21946
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 12:19
#23
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Цитата:
abaika95:
Ну тебе же выдают в Германии пособие?)

Вон, в Рудном мусор не - вывозят.
А ты,за моё пособие - переживаешь... :lol: ;-)
Профайл
urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
80
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 12:22
#24
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Цитата:
maxsaf:
Мир точно изменится в лучшую сторону. Просто не факт что вы на той стороне окажетесь )

Ну,таки судя по прогрессирующим тенденциям уничтожения европейской цивилизации сильно я сомневаюсь.
Одна польша с венграми не выстоят.Факт , что я не поляк,значит меня на той стороне и не будет.
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
319
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 31.05.21 - 13:19
#25
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Цитата:
abaika95:
В 2015 было 17 417 446 В 2020 18 632 169 Прирост в миллион человек за 5 лет

Честно говоря,не особо доверяю статистике,т.к. отток тоже не малый.
Русские,как и евреи,по всему миру.И вообще,считаю ошибочным,разделения трех славянских народов.Это как,если бы сказали,что адай,кыпчак и найман-не казахи.
Да, и Россия-страна большая,и говорить что русские вымирают-ошибочно.Так как Россия,как и Казахстан-многонациональна.
Ну и на счет мигрантов,которым в России лучьше живется на пособие,чем на родине-скоро лавка закроется.Вопрос времени.

[Исправлено: Сергей kst, 31.05.2021 - 13:26]
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