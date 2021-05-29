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≡ Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41622
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 29.05.21 - 15:25
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Есть выражение «деньги из воздуха». А мы расскажем о том, как в Рудном делаются деньги на питьевой воде. Конечно же, главное - не деньги. Аппараты по продаже питьевой воды находятся в антисанитарном состоянии, создавая угрозу здоровью населения. Кроме того, никто не проверяет бизнесменов на честность.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1152
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 29.05.21 - 22:30
#15
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Цитата:
Добринцофф:
Куда из скидывать? Сахар яйца и хлеб продаются бесплатно ,а учитывая бесплатные мешочки и комисии по картам то вообще в минус.

Да тыж наш кормилец-благодетель!
И почем у тебя безплатные сахар-яйца-хлеп!?
Нуа ты ж сам сказал, что убрать СЭС-МЭС, саке-маке, таки и прибыль проявится.
:-o
И мимо твоего магазина приедет КАМАЗ с баурсакми...
:lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4670
Re: Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем...
Отправлено: 29.05.21 - 22:42
#16
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Скоро магазины у дома канут в историю, не выгодно стало содержать малый бизнес, к тому же супермаркеты наступают как оккупанты вражеские, а требования, такие же как для всех. С продавцами просто катастрофа, выручки на убыль, участковые ходят провоцируют и всяко разное
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
356
Re: Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем...
Отправлено: 29.05.21 - 23:41
#17
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Цитата:
сайлау курманов:
С продавцами просто катастрофа,



Странно довольно... раз катастрофа значить сами становитесь за прилавок.Почему эксплуати́руете человека? И наверное недоплачиваете ему.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1367
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 30.05.21 - 01:01
#18
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Цитата:
Добринцофф:
Хотя если вы пили воду из батарей,то из крана вообще покажется святым источником.

Добринцофф, ну это как если бы вам дать попробовать сырок "Дружба" с полезным молочным жиром, то он показался бы вам святым источником по сравнению с сегодняшним пальмовомасловопластиковам эрзац продуктом вашего магазина. Так что ваша ирония только показывает тот уровень днища, с которого вы пытаетесь заглянуть в наше светлое прошлое.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1367
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 30.05.21 - 09:39
#19
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Цитата:
NG.kz:
Цена в водоматах поначалу составляла 10 тенге за литр. Потом появились уведомляющие надписи: в связи с затратами на ремонт оборудования и удорожанием запчастей ее повышают до 15 тенге. Сейчас за литр платят уже 20 тенге.

Помнится, что как раз подорожал доллар и именно с подорожанием доллара был связано поднятие закупочных цен на фильтры и запчасти. Но потом доллар благополучно вернулся на прежние позиции, а цены на воду так и остались, что говорит о спорности цены в 20 тенге. Причем, если верить Г-ну Добринцоффу, то практически за такую же цену осуществляют доставку воды прямо на место, а это значит, что цены в водоматах сильно завышены. Это как раз и есть пример монополии и ценового диктата.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7918
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 30.05.21 - 13:17
#20
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Цитата:
Маркс:
Это как раз и есть пример монополии и ценового диктата.

Где вы увидели монополию?
Поставьте рядом свой водомат и продавайте по 5тнг\литр
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7918
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 30.05.21 - 13:27
#21
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Цитата:
Маркс:
Добринцофф, ну это как если бы вам дать попробовать сырок "Дружба" с полезным молочным жиром, то он показался бы вам святым источником по сравнению с сегодняшним пальмовомасловопластиковам эрзац продуктом вашего магазина. Так что ваша ирония только показывает тот уровень днища, с которого вы пытаетесь заглянуть в наше светлое прошлое.

У вас в этом прошлом кроме сырков ничего и не было,я их что тогда не ел что сейчас.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1367
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 31.05.21 - 08:18
#22
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Цитата:
Добринцофф:
Где вы увидели монополию? Поставьте рядом свой водомат и продавайте по 5тнг\литр

Вот вы поставили свой магазин, а продукты продаете как все вокруг. Почему не снизили цены в два раза? Жаба душит или красного петуха боитесь от конкурентов? Так рассуждать о снижении цен, то надо каждому ставить не только водомат свой, а ещё и птицефабрику, автопарк, электростанцию, завод, газету, пароход. Но тут уже обобществление средств производства и социализм получается - не страшно вам такое предлагать? Хотя чего уж там, неужели Советская власть не разрешит вам работать директором? Тем более и магазин тоже как бы вашим останется ... ну и нашим тоже станет, конечно. Зато цены снизим в два раза без всяких проблем. А, Агнесса... Ивановна?
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