Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41622
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 15:42
"За время реализации данной программы суммарный коэффициент рождаемости повысился на 0,1 п. или достиг 1,5, что показывает его неэффективность», - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от НПК.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21944
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 15:42
Да разве может, где-то и что-то,
быть эффективней, чем в Казахстане?...
быть эффективней, чем в Казахстане?...
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 16:54
Даже не стал читать. Таки мне с этого смешно. Сравнивать народы с, теперь уже разной ментальностью и т.д и т.п.... Рождаемость у мусульман и азиатов всегда была и есть на высоком уровне И ,во многих странах не требует стимуляции,скорее наоборот. Налицо стремление как то обьяснить нежелание платить народу реальные деньги...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 595
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 17:34
Я против этой выплаты! Посмотрите, наши люди сейчас плодятся на дачах по 8 детей,а начни им такие деньги давать? Сейчас без мозгов,а что станет?! У нас менталитет размножаться и вообще не думать как их этих детей поднять!
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 18:06
Казахстану действительно незачем такие выплаты вводить - на югах без жилья и стабильной работы плодятся только так. А в России это довольно неплохая поддержка населения и без неё, возможно, ещё меньше бы рожали. Кстати, аналог АСП тут значительно выше и такого строгого отбора для начисления нет - нужно чтобы доходы были меньше 12000 рублей на человека и субсидии обеспечены. Ну а поскольку зарплаты почти везде серые, то очень многие получают это пособие.
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 167
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 18:13
тоже не стал статью читать.понял сразу.что в Казахстане и без выплат рождаемость повысилась.
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 18:42
Цитата:
Климат не тот, не?
андрей 117: тоже не стал статью читать.понял сразу.что в Казахстане и без выплат рождаемость повысилась.А если посмотреть на это через волшебные очки, то станет интересно, что дахе у нас, одни почему то размножаются активнее чем другие. Почему ,таки это...
Климат не тот, не?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 356
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 18:56
Цитата:
Так там много чего через "ж..." делается,что ж теперь? Материнский капитал в России это кость, брошенная голодным пролетариям..
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»,
Источник:
Источник:
Так там много чего через "ж..." делается,что ж теперь? Материнский капитал в России это кость, брошенная голодным пролетариям..
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 18:56
Кстати уже второй день обсуждаем рождаемость...
Если сравнить суммарный коэффициент рождаемости, то самый высокий СКР- около 6 у самых бедных стран: Нигер, Сомали, Конго. Самый низкий, около 1, у самых высоко технологичных: Корея, Гонконг.
Интересно, есть ли зависимость между СКР и развитием страны?
И если СКР-повышается, то не означает ли это, что с развитием в данной стране-не очень...
Если сравнить суммарный коэффициент рождаемости, то самый высокий СКР- около 6 у самых бедных стран: Нигер, Сомали, Конго. Самый низкий, около 1, у самых высоко технологичных: Корея, Гонконг.
Интересно, есть ли зависимость между СКР и развитием страны?
И если СКР-повышается, то не означает ли это, что с развитием в данной стране-не очень...
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 20:41
Цитата:
А казахстанские пролетарии без костей обходятся - как голодали так и продолжают, зато гордые.
Цитата:
Вчера больше зачатие обсуждали. Это несколько иной процесс . Или я пропустил что-то?
ПолиграфЪ Боярышников:
Материнский капитал в России это кость, брошенная голодным пролетариям..
Материнский капитал в России это кость, брошенная голодным пролетариям..
А казахстанские пролетарии без костей обходятся - как голодали так и продолжают, зато гордые.
Цитата:
Coopidon:
Кстати уже второй день обсуждаем рождаемость...
Кстати уже второй день обсуждаем рождаемость...
Вчера больше зачатие обсуждали. Это несколько иной процесс . Или я пропустил что-то?
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 20:55
Цитата:
Процессы разные, но сильно между собой взаимосвязанные...
За редким исключением. Потому и влияют на демографию.
Или я что-то пропустил!?
Цитата:
Вы, кроме боярышника, и в этом вопросе, специалист!?
Victor Yang:
Вчера больше зачатие обсуждали. Это несколько иной процесс . Или я пропустил что-то?
Вчера больше зачатие обсуждали. Это несколько иной процесс . Или я пропустил что-то?
Процессы разные, но сильно между собой взаимосвязанные...
За редким исключением. Потому и влияют на демографию.
Или я что-то пропустил!?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
через "ж..." делается
через "ж..." делается
Вы, кроме боярышника, и в этом вопросе, специалист!?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10439
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 21:03
Цитата:
Есть, это же очевидно.
Coopidon:
Интересно, есть ли зависимость между СКР и развитием страны?
Интересно, есть ли зависимость между СКР и развитием страны?
Есть, это же очевидно.
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 22:27
Цитата:
Пролетающие ВЧКашки всех стран -абидиняйтись!
ПолиграфЪ Боярышников:
Материнский капитал в России это кость, брошенная голодным пролетариям..
Материнский капитал в России это кость, брошенная голодным пролетариям..
Пролетающие ВЧКашки всех стран -абидиняйтись!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3364
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 23:55
(одна женщина в фертильном возрасте за всю жизнь может родить не более одного ребенка)
Источник:
[/code]___ Чего то я тут не понял ?? А второго уже не может родить ?? У меня сестренки нет,У меня братишки нет.
Источник:
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4670
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 31.05.21 - 00:26
Жаба душит и находят всякие отговорки. Если маткапитал отменят, рождаемости вообще не будет, так хоть бедные по землянке купят в деревнях.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 37
|Зарегистрированные пользователи: Gljuk
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать