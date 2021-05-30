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≡ Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41622
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 15:42
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"За время реализации данной программы суммарный коэффициент рождаемости повысился на 0,1 п. или достиг 1,5, что показывает его неэффективность», - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от НПК.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21944
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 15:42
#1
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Да разве может, где-то и что-то,
быть эффективней, чем в Казахстане?... :lol: ;-)
Профайл
urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
78
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 16:54
#2
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Даже не стал читать. Таки мне с этого смешно. Сравнивать народы с, теперь уже разной ментальностью и т.д и т.п.... Рождаемость у мусульман и азиатов всегда была и есть на высоком уровне И ,во многих странах не требует стимуляции,скорее наоборот. Налицо стремление как то обьяснить нежелание платить народу реальные деньги...
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
595
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 17:34
#3
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Я против этой выплаты! Посмотрите, наши люди сейчас плодятся на дачах по 8 детей,а начни им такие деньги давать? Сейчас без мозгов,а что станет?! У нас менталитет размножаться и вообще не думать как их этих детей поднять!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14003
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 18:06
#4
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Казахстану действительно незачем такие выплаты вводить - на югах без жилья и стабильной работы плодятся только так. А в России это довольно неплохая поддержка населения и без неё, возможно, ещё меньше бы рожали. Кстати, аналог АСП тут значительно выше и такого строгого отбора для начисления нет - нужно чтобы доходы были меньше 12000 рублей на человека и субсидии обеспечены. Ну а поскольку зарплаты почти везде серые, то очень многие получают это пособие.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
167
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 18:13
#5
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тоже не стал статью читать.понял сразу.что в Казахстане и без выплат рождаемость повысилась.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
78
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 18:42
#6
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Цитата:
андрей 117: тоже не стал статью читать.понял сразу.что в Казахстане и без выплат рождаемость повысилась.
А если посмотреть на это через волшебные очки, то станет интересно, что дахе у нас, одни почему то размножаются активнее чем другие. Почему ,таки это...
Климат не тот, не?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
356
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 18:56
#7
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Цитата:
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»,

Источник:


Так там много чего через "ж..." делается,что ж теперь? Материнский капитал в России это кость, брошенная голодным пролетариям..
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1152
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 18:56
#8
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Кстати уже второй день обсуждаем рождаемость...
:oops:
Если сравнить суммарный коэффициент рождаемости, то самый высокий СКР- около 6 у самых бедных стран: Нигер, Сомали, Конго. Самый низкий, около 1, у самых высоко технологичных: Корея, Гонконг.
Интересно, есть ли зависимость между СКР и развитием страны?
И если СКР-повышается, то не означает ли это, что с развитием в данной стране-не очень...
:-(
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14003
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 20:41
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Материнский капитал в России это кость, брошенная голодным пролетариям..

А казахстанские пролетарии без костей обходятся - как голодали так и продолжают, зато гордые.
Цитата:
Coopidon:
Кстати уже второй день обсуждаем рождаемость...

Вчера больше зачатие обсуждали. Это несколько иной процесс :-P. Или я пропустил что-то?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1152
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 20:55
#10
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Цитата:
Victor Yang:
Вчера больше зачатие обсуждали. Это несколько иной процесс . Или я пропустил что-то?

Процессы разные, но сильно между собой взаимосвязанные...
За редким исключением. Потому и влияют на демографию.
Или я что-то пропустил!?
;-)
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
через "ж..." делается

Вы, кроме боярышника, и в этом вопросе, специалист!?
:lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10439
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 21:03
#11
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Цитата:
Coopidon:
Интересно, есть ли зависимость между СКР и развитием страны?

Есть, это же очевидно.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1152
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 22:27
#12
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Материнский капитал в России это кость, брошенная голодным пролетариям..

Пролетающие ВЧКашки всех стран -абидиняйтись!
;-)

:lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3364
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 23:55
#13
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(одна женщина в фертильном возрасте за всю жизнь может родить не более одного ребенка)

Источник: [/code]___ Чего то я тут не понял ?? А второго уже не может родить ?? У меня сестренки нет,У меня братишки нет.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4670
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 31.05.21 - 00:26
#14
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Жаба душит и находят всякие отговорки. Если маткапитал отменят, рождаемости вообще не будет, так хоть бедные по землянке купят в деревнях.
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