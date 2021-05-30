Отправлено: - 18:42

андрей 117: тоже не стал статью читать.понял сразу.что в Казахстане и без выплат рождаемость повысилась.

Цитата:А если посмотреть на это через волшебные очки, то станет интересно, что дахе у нас, одни почему то размножаются активнее чем другие. Почему ,таки это...Климат не тот, не?