Отправлено: - 23:19

abaika95:

С одной стороны хорошо Да

abaika95:

С другой стороны Цены вырастут А это народ не любит В итоге Народ-работяги дольнобойщики У них зарплата огогогоогог Им жалко терять свою копейку А народу жалко водил Но водилам не жалко народ Они за свое выступают Они за свою копейку А народ? А народ против повешения цен А цены так и так повысят

abaika95:

Мазохисты

[Исправлено: Coopidon, 30.05.2021 - 23:39]

Отоно! Наконец свершилось лицезреть хфеерверк остоумия! И глубокомудрыя. Надо запомнить. 30 мая 2021 года. 21.49 пополудня.Цитата:И что хорошего!? Что цены растут?Ндааа...Далее непереводимая игра слов от месного идиомтического интеллекта:Цитата:И далее вывод:Цитата:Всмысле радуйтесь повышению цен!нМожет даже надо сделать за каждый миллиметр дороги сделать плату стотыщмиллионов, тогда народ будет мудрым, а нё мазохистами, а товары -бесплатными.А Погремухи- безработными!Вот оно где собака порылась.Правда жизни!Мудрось рядом с нами, но мы её -не замечаем...