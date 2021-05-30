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Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41622
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 19:53
В воскресенье группа дальнобойщиков организовала акцию и в Караганде, собравшись на парковке для грузовиков на обочине на окраине города. К месту проведения акции прибыли также полицейские и представители акимата.
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Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 19:53
Следующий шаг, это сделать платными дороги в городах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21944
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 20:17
Цитата:
Давно - надо...
Coopidon:
платными дороги в городах.
платными дороги в городах.
Давно - надо...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2378
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 20:26
Цитата:
Да,да. Особенно Аль-Фараби и Пушкина. Чтобы в акиматы не ходили.
Coopidon:
сделать платными дороги в городах.
сделать платными дороги в городах.
Да,да. Особенно Аль-Фараби и Пушкина. Чтобы в акиматы не ходили.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 627
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 20:38
Они же, в основном, наёмные. Почему не выходят "хозяева"? Хотят и здесь на чужом горбу проехать?
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 21:00
Цитата:
Вот думаю, воздух, же, целебный, чистый казакелинский воздух, же тоже тратится, растрачивается...может пора...
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции.
Цитата:
Надо! Надо..
Козлов я:
Да,да. Особенно Аль-Фараби и Пушкина. Чтобы в акиматы не ходили.
Да,да. Особенно Аль-Фараби и Пушкина. Чтобы в акиматы не ходили.
Вот думаю, воздух, же, целебный, чистый казакелинский воздух, же тоже тратится, растрачивается...может пора...
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции.
Цитата:
drakon:
Давно - надо...
Давно - надо...
Надо! Надо..
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 910
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 22:32
Цитата:
Этот нехороший человек... мне на ногу батарею уронил... Из фильма, но а по теме - какие платные дороги, они и так по городу ужасные. Капитальный ремонт по Назарбаева сделали, так теперь там как пьяный ездиешь, объезжая выстутающие колодцы, провалившиеся ямы, по Алтынсарина выгрызли прямоугольные дыры (По крайней мере от Лермонтова до Назарбаева точно) и забросили... расковыряли, так заделайте сразу. Попадешь в такую ямку и баллон, а то и два на помойку. Интересно в такой ситуации можно засудить дорожников?
Coopidon:
сделать платными дороги в городах
сделать платными дороги в городах
Этот нехороший человек... мне на ногу батарею уронил... Из фильма, но а по теме - какие платные дороги, они и так по городу ужасные. Капитальный ремонт по Назарбаева сделали, так теперь там как пьяный ездиешь, объезжая выстутающие колодцы, провалившиеся ямы, по Алтынсарина выгрызли прямоугольные дыры (По крайней мере от Лермонтова до Назарбаева точно) и забросили... расковыряли, так заделайте сразу. Попадешь в такую ямку и баллон, а то и два на помойку. Интересно в такой ситуации можно засудить дорожников?
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 910
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 22:48
Если в европе платная дорога, то заплатил и едешь, пытаясь не уснуть... А у нас будут платные дороги, но на которых точно не уснешь, потому что едешь... и раз тебе яма в пол колеса и так на протяжении всей дороги. Расслабляться некогда. Обещают если будут взимать плату, то дороги станут лучше, а по идее сделайте нормальную дорогу, а потом собирайте деньги на ее поддержание в отличном состоянии. По аналогии с тем же Китаем, есть платная дорога, качественная, но если нет денег заплатить, то есть альтернатива - обычная дорога. У нас же альтернативы нет, а значит хочешь или не хочешь, но все равно заплати за убитую трассу. А те кто живет в деревнях и селах, в которых выезд куда-то будет только по платной дороге поблажки будут?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8062
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 22:49
С одной стороны хорошо
Да
Надо
С другой стороны
Цены вырастут
А это народ не любит
В итоге
Народ-работяги дольнобойщики
У них зарплата огогогоогог
Им жалко терять свою копейку
А народу жалко водил
Но водилам не жалко народ
Они за свое выступают
Они за свою копейку
А народ?
А народ против повешения цен
А цены так и так повысят
Так за че народ?
А хер пойми!?!?!?
В итоге
Водилы за повышение
А народ?
А народ за водил....
Мазохисты
Да
Надо
С другой стороны
Цены вырастут
А это народ не любит
В итоге
Народ-работяги дольнобойщики
У них зарплата огогогоогог
Им жалко терять свою копейку
А народу жалко водил
Но водилам не жалко народ
Они за свое выступают
Они за свою копейку
А народ?
А народ против повешения цен
А цены так и так повысят
Так за че народ?
А хер пойми!?!?!?
В итоге
Водилы за повышение
А народ?
А народ за водил....
Мазохисты
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 127
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 23:10
категорически против. Ежегодно все автомобилисты и транспортные предприятия транспортный налог выплачивают. Куда эти средства идут? Раньше на дороги и дорожные предприятия, ну и часть в казну уходило. А сейчас кому то захотелось дополнительную копейку срубить. Формулировка -средства на обслуживание дороги пойдут- отмазка. А раньше откуда брали эти деньги? Итак все цены прут вверх. Сейчас новый импульс -эти дорожные поборы. Естественно те грузы которые прибудут по дорогам будут дороже. И в конечном итоге простой обыватель будет платить эти затраты, которые понесет предприниматель. Сейчас нет условий для введения таких платных дорог. Они не соответствуют этим требованиям. Есть только желание у жирных и алчных еще раз обогатиться.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 127
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 23:18
Если власть не хочет обострения социальных проблем, то она должна пресечь эти поползновения и впредь не допускать подобных попыток со стороны дорожников. Смотрите на ровном месте народ хотят опять нагнуть. Будто с июня все дороги будут суперклассными. Они будут такими же как и сейчас, но бабосы рубить фирма начнет обстоятельно. Думаю, через время небольшое начнутся большие волнения среди масс. И тогда придется принимать кардинальные решения. Поэтому лучше все сделать заранее и уже не доводя до обострения ситуации отменить эти дурацкие планы.
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 23:19
Отоно! Наконец свершилось лицезреть хфеерверк остоумия! И глубокомудрыя. Надо запомнить. 30 мая 2021 года. 21.49 пополудня.
Цитата:
И что хорошего!? Что цены растут?
Ндааа...
Далее непереводимая игра слов от месного идиомтического интеллекта:
Цитата:
И далее вывод:
Цитата:
Всмысле радуйтесь повышению цен!н
Может даже надо сделать за каждый миллиметр дороги сделать плату стотыщмиллионов, тогда народ будет мудрым, а нё мазохистами, а товары -бесплатными.
А Погремухи- безработными!
Вот оно где собака порылась.
Правда жизни!
Мудрось рядом с нами, но мы её -не замечаем...
[Исправлено: Coopidon, 30.05.2021 - 23:39]
Цитата:
abaika95:
С одной стороны хорошо Да
С одной стороны хорошо Да
И что хорошего!? Что цены растут?
Ндааа...
Далее непереводимая игра слов от месного идиомтического интеллекта:
Цитата:
abaika95:
С другой стороны Цены вырастут А это народ не любит В итоге Народ-работяги дольнобойщики У них зарплата огогогоогог Им жалко терять свою копейку А народу жалко водил Но водилам не жалко народ Они за свое выступают Они за свою копейку А народ? А народ против повешения цен А цены так и так повысят
С другой стороны Цены вырастут А это народ не любит В итоге Народ-работяги дольнобойщики У них зарплата огогогоогог Им жалко терять свою копейку А народу жалко водил Но водилам не жалко народ Они за свое выступают Они за свою копейку А народ? А народ против повешения цен А цены так и так повысят
И далее вывод:
Цитата:
abaika95:
Мазохисты
Мазохисты
Всмысле радуйтесь повышению цен!н
Может даже надо сделать за каждый миллиметр дороги сделать плату стотыщмиллионов, тогда народ будет мудрым, а нё мазохистами, а товары -бесплатными.
А Погремухи- безработными!
Вот оно где собака порылась.
Правда жизни!
Мудрось рядом с нами, но мы её -не замечаем...
[Исправлено: Coopidon, 30.05.2021 - 23:39]
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 23:30
Цитата:
Не будьте наивным.
При СССР все было бесплатным. Но как оказалось, что хромает качество. Было предположение, что все из-за недостатка мотивации для участников процесса производства. Ввели капитализм.
То есть, есть бесплатно-но не качественно, или качественно- но за деньги. Далее, оказалось что на бесплатно, не хватает средств. То есть, оно бесплатно, но надо-доплатить.
Ну и далее, окажется, что бесплатного, нет вообще! Потому что не хватает чтобы платить зарплату чиновникам. А им зарплата необходима, чтобы мудро управлять остальными гражданами. Иначе гражданы сами-то не поймут, что для них хорошо или плохо. Потому что здесь как раз и нужно управление от чиновников...
рихард:
Если власть не хочет обострения социальных проблем, то она должна
Если власть не хочет обострения социальных проблем, то она должна
Не будьте наивным.
При СССР все было бесплатным. Но как оказалось, что хромает качество. Было предположение, что все из-за недостатка мотивации для участников процесса производства. Ввели капитализм.
То есть, есть бесплатно-но не качественно, или качественно- но за деньги. Далее, оказалось что на бесплатно, не хватает средств. То есть, оно бесплатно, но надо-доплатить.
Ну и далее, окажется, что бесплатного, нет вообще! Потому что не хватает чтобы платить зарплату чиновникам. А им зарплата необходима, чтобы мудро управлять остальными гражданами. Иначе гражданы сами-то не поймут, что для них хорошо или плохо. Потому что здесь как раз и нужно управление от чиновников...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 102
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 31.05.21 - 00:10
Момент выбран неудобный. Ценый уже второй год подряд заметно ползут вверх. Теперь им еще дадут пинка для скорости. Чтобы вводить платные дороги, нужно поднять среднюю з/п до 300 тысяч (700 долл) и не на бумажке.
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