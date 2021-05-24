Отправлено: - 23:41

ПолиграфЪ Боярышников:

Было бы за кого переживать.. минус ещё на одного душегуба.

Цитата:Редакция ещё не приняла ваши условия?Обозначать национальность, чтобы вам было удобнее писать комменты?Что-то они не торопятся!Рс но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...