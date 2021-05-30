Отправлено: - 21:00

Козлов я:

Да,да. Особенно Аль-Фараби и Пушкина. Чтобы в акиматы не ходили.

drakon:

Давно - надо...

Цитата:Вот думаю, воздух, же, целебный, чистый казакелинский воздух, же тоже тратится, растрачивается...может пора...Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции.Цитата:Надо! Надо..