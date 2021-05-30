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≡ Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41622
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 19:53
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В воскресенье группа дальнобойщиков организовала акцию и в Караганде, собравшись на парковке для грузовиков на обочине на окраине города. К месту проведения акции прибыли также полицейские и представители акимата.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1149
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 19:53
#1
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Следующий шаг, это сделать платными дороги в городах.
:-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21944
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 20:17
#2
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Цитата:
Coopidon:
платными дороги в городах.

Давно - надо... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2378
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 20:26
#3
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Цитата:
Coopidon:
сделать платными дороги в городах.

Да,да. Особенно Аль-Фараби и Пушкина. Чтобы в акиматы не ходили.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
627
Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 20:38
#4
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Они же, в основном, наёмные. Почему не выходят "хозяева"? Хотят и здесь на чужом горбу проехать?
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1149
Re: Дальнобойщики протестуют против платных дорог в Казахстане
Отправлено: 30.05.21 - 21:00
#5
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Цитата:
Козлов я:
Да,да. Особенно Аль-Фараби и Пушкина. Чтобы в акиматы не ходили.

Вот думаю, воздух, же, целебный, чистый казакелинский воздух, же тоже тратится, растрачивается...может пора...
:-o
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции.
Цитата:
drakon:
Давно - надо...

Надо! Надо..
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