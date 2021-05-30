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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 372 из 372«1...370371372
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21950
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.05.21 - 13:16
#5566
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С Добрым Утром. Товарищи!

:lol: :oops: :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21950
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.05.21 - 17:53
#5567
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Да, можно сказать - сегодня первый день, лета.

В обед в тени было +25. Пожарили на углях
колбаски, картошку, в фольге - запекли.
Вкуснятина... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21950
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.05.21 - 18:03
#5568
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Пока обедали, чай - подоспел, в самоваре.

На дровишках.Хорошая была - погода, да
и обед - тоже... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1648
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.05.21 - 14:28
#5569
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Здорова.
А вот я в этом году даже шашлыка не жарил..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3372
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.06.21 - 17:06
#5570
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Цитата:
111:
даже шашлыка не жарил..

____В гараже ? ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3372
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.06.21 - 17:10
#5571
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----___ Вот , в горшках начали сажать .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3372
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.06.21 - 17:13
#5572
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___ И никто не переименовывает ?
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Страница 372 из 372«1...370371372
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