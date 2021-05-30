Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 15:42
"За время реализации данной программы суммарный коэффициент рождаемости повысился на 0,1 п. или достиг 1,5, что показывает его неэффективность», - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от НПК. Читать новость
Даже не стал читать. Таки мне с этого смешно. Сравнивать народы с, теперь уже разной ментальностью и т.д и т.п.... Рождаемость у мусульман и азиатов всегда была и есть на высоком уровне И ,во многих странах не требует стимуляции,скорее наоборот. Налицо стремление как то обьяснить нежелание платить народу реальные деньги...
Я против этой выплаты! Посмотрите, наши люди сейчас плодятся на дачах по 8 детей,а начни им такие деньги давать? Сейчас без мозгов,а что станет?! У нас менталитет размножаться и вообще не думать как их этих детей поднять!
Казахстану действительно незачем такие выплаты вводить - на югах без жилья и стабильной работы плодятся только так. А в России это довольно неплохая поддержка населения и без неё, возможно, ещё меньше бы рожали. Кстати, аналог АСП тут значительно выше и такого строгого отбора для начисления нет - нужно чтобы доходы были меньше 12000 рублей на человека и субсидии обеспечены. Ну а поскольку зарплаты почти везде серые, то очень многие получают это пособие.
Если сравнить суммарный коэффициент рождаемости, то самый высокий СКР- около 6 у самых бедных стран: Нигер, Сомали, Конго. Самый низкий, около 1, у самых высоко технологичных: Корея, Гонконг. Интересно, есть ли зависимость между СКР и развитием страны? И если СКР-повышается, то не означает ли это, что с развитием в данной стране-не очень...
Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать