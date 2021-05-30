Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...

Отправлено: - 18:06

Казахстану действительно незачем такие выплаты вводить - на югах без жилья и стабильной работы плодятся только так. А в России это довольно неплохая поддержка населения и без неё, возможно, ещё меньше бы рожали. Кстати, аналог АСП тут значительно выше и такого строгого отбора для начисления нет - нужно чтобы доходы были меньше 12000 рублей на человека и субсидии обеспечены. Ну а поскольку зарплаты почти везде серые, то очень многие получают это пособие.