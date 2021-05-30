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≡ Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41621
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 15:42
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"За время реализации данной программы суммарный коэффициент рождаемости повысился на 0,1 п. или достиг 1,5, что показывает его неэффективность», - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от НПК.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21940
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 15:42
#1
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Да разве может, где-то и что-то,
быть эффективней, чем в Казахстане?... :lol: ;-)
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
77
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 16:54
#2
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Даже не стал читать. Таки мне с этого смешно. Сравнивать народы с, теперь уже разной ментальностью и т.д и т.п.... Рождаемость у мусульман и азиатов всегда была и есть на высоком уровне И ,во многих странах не требует стимуляции,скорее наоборот. Налицо стремление как то обьяснить нежелание платить народу реальные деньги...
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
595
Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему выплат «материнского капитала»
Отправлено: 30.05.21 - 17:34
#3
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Я против этой выплаты! Посмотрите, наши люди сейчас плодятся на дачах по 8 детей,а начни им такие деньги давать? Сейчас без мозгов,а что станет?! У нас менталитет размножаться и вообще не думать как их этих детей поднять!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14002
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 18:06
#4
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Казахстану действительно незачем такие выплаты вводить - на югах без жилья и стабильной работы плодятся только так. А в России это довольно неплохая поддержка населения и без неё, возможно, ещё меньше бы рожали. Кстати, аналог АСП тут значительно выше и такого строгого отбора для начисления нет - нужно чтобы доходы были меньше 12000 рублей на человека и субсидии обеспечены. Ну а поскольку зарплаты почти везде серые, то очень многие получают это пособие.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
167
Re: Власти Казахстана считают неэффективной российскую систему...
Отправлено: 30.05.21 - 18:13
#5
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тоже не стал статью читать.понял сразу.что в Казахстане и без выплат рождаемость повысилась.
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