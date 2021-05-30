Re: Рукотворная 3-я волна эпидемии

Отправлено: - 10:30

В апреле привилась Спутником. Поставили две дозы. Заметила, что в поликликлинике процентов 90 сидят с масками на подбородке или спущенном с носа. Как около прививочного кабинета так и в принципе по поликлинике. А я так полагаю, исходя из обычной логики, что концентрация вируса в лечебном учреждении должна быть выше, чем везде. Причем маски неверно носят как и люди пожилогл возраста так и молодежь. Га нас с мужем в правильно надетых масках смотрели как на диковинных зверушек. Так может прежде, чем обвинять кого-то в третьей волне стоит начать с себя? Ограничили ли Вы общение до прививки и после? Перестали ли посещать места скопления людей? Мыли ли руки после улицы? А как насчет правильного ношения маски? Я, зная, что иммунитет временно падает после ЛЮБОЙ прививки ограничила свли контакты до минимума. Никакого сквозняка, переохлаждения. Естественно, как и в течении всего этого года все гаджеты подвергались обработке спиртом после улицы. Антисептики распиханы по всем сумкам. Прошел месяц после второй дозы и пока тьфу-тьфу...