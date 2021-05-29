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Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41621
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 29.05.21 - 15:25
Есть выражение «деньги из воздуха». А мы расскажем о том, как в Рудном делаются деньги на питьевой воде. Конечно же, главное - не деньги. Аппараты по продаже питьевой воды находятся в антисанитарном состоянии, создавая угрозу здоровью населения. Кроме того, никто не проверяет бизнесменов на честность.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1144
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 29.05.21 - 22:30
Цитата:
Да тыж наш кормилец-благодетель!
И почем у тебя безплатные сахар-яйца-хлеп!?
Нуа ты ж сам сказал, что убрать СЭС-МЭС, саке-маке, таки и прибыль проявится.
И мимо твоего магазина приедет КАМАЗ с баурсакми...
Добринцофф:
Куда из скидывать? Сахар яйца и хлеб продаются бесплатно ,а учитывая бесплатные мешочки и комисии по картам то вообще в минус.
Куда из скидывать? Сахар яйца и хлеб продаются бесплатно ,а учитывая бесплатные мешочки и комисии по картам то вообще в минус.
Да тыж наш кормилец-благодетель!
И почем у тебя безплатные сахар-яйца-хлеп!?
Нуа ты ж сам сказал, что убрать СЭС-МЭС, саке-маке, таки и прибыль проявится.
И мимо твоего магазина приедет КАМАЗ с баурсакми...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4669
Re: Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем...
Отправлено: 29.05.21 - 22:42
Скоро магазины у дома канут в историю, не выгодно стало содержать малый бизнес, к тому же супермаркеты наступают как оккупанты вражеские, а требования, такие же как для всех. С продавцами просто катастрофа, выручки на убыль, участковые ходят провоцируют и всяко разное
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 354
Re: Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем...
Отправлено: 29.05.21 - 23:41
Цитата:
Странно довольно... раз катастрофа значить сами становитесь за прилавок.Почему эксплуати́руете человека? И наверное недоплачиваете ему.
сайлау курманов:
С продавцами просто катастрофа,
С продавцами просто катастрофа,
Странно довольно... раз катастрофа значить сами становитесь за прилавок.Почему эксплуати́руете человека? И наверное недоплачиваете ему.
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 30.05.21 - 01:01
Цитата:
Добринцофф, ну это как если бы вам дать попробовать сырок "Дружба" с полезным молочным жиром, то он показался бы вам святым источником по сравнению с сегодняшним пальмовомасловопластиковам эрзац продуктом вашего магазина. Так что ваша ирония только показывает тот уровень днища, с которого вы пытаетесь заглянуть в наше светлое прошлое.
Добринцофф:
Хотя если вы пили воду из батарей,то из крана вообще покажется святым источником.
Хотя если вы пили воду из батарей,то из крана вообще покажется святым источником.
Добринцофф, ну это как если бы вам дать попробовать сырок "Дружба" с полезным молочным жиром, то он показался бы вам святым источником по сравнению с сегодняшним пальмовомасловопластиковам эрзац продуктом вашего магазина. Так что ваша ирония только показывает тот уровень днища, с которого вы пытаетесь заглянуть в наше светлое прошлое.
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 30.05.21 - 09:39
Цитата:
Помнится, что как раз подорожал доллар и именно с подорожанием доллара был связано поднятие закупочных цен на фильтры и запчасти. Но потом доллар благополучно вернулся на прежние позиции, а цены на воду так и остались, что говорит о спорности цены в 20 тенге. Причем, если верить Г-ну Добринцоффу, то практически за такую же цену осуществляют доставку воды прямо на место, а это значит, что цены в водоматах сильно завышены. Это как раз и есть пример монополии и ценового диктата.
NG.kz:
Цена в водоматах поначалу составляла 10 тенге за литр. Потом появились уведомляющие надписи: в связи с затратами на ремонт оборудования и удорожанием запчастей ее повышают до 15 тенге. Сейчас за литр платят уже 20 тенге.
Цена в водоматах поначалу составляла 10 тенге за литр. Потом появились уведомляющие надписи: в связи с затратами на ремонт оборудования и удорожанием запчастей ее повышают до 15 тенге. Сейчас за литр платят уже 20 тенге.
Помнится, что как раз подорожал доллар и именно с подорожанием доллара был связано поднятие закупочных цен на фильтры и запчасти. Но потом доллар благополучно вернулся на прежние позиции, а цены на воду так и остались, что говорит о спорности цены в 20 тенге. Причем, если верить Г-ну Добринцоффу, то практически за такую же цену осуществляют доставку воды прямо на место, а это значит, что цены в водоматах сильно завышены. Это как раз и есть пример монополии и ценового диктата.
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 30.05.21 - 13:17
Цитата:
Где вы увидели монополию?
Поставьте рядом свой водомат и продавайте по 5тнг\литр
Маркс:
Это как раз и есть пример монополии и ценового диктата.
Это как раз и есть пример монополии и ценового диктата.
Где вы увидели монополию?
Поставьте рядом свой водомат и продавайте по 5тнг\литр
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 30.05.21 - 13:27
Цитата:
У вас в этом прошлом кроме сырков ничего и не было,я их что тогда не ел что сейчас.
Маркс:
Добринцофф, ну это как если бы вам дать попробовать сырок "Дружба" с полезным молочным жиром, то он показался бы вам святым источником по сравнению с сегодняшним пальмовомасловопластиковам эрзац продуктом вашего магазина. Так что ваша ирония только показывает тот уровень днища, с которого вы пытаетесь заглянуть в наше светлое прошлое.
Добринцофф, ну это как если бы вам дать попробовать сырок "Дружба" с полезным молочным жиром, то он показался бы вам святым источником по сравнению с сегодняшним пальмовомасловопластиковам эрзац продуктом вашего магазина. Так что ваша ирония только показывает тот уровень днища, с которого вы пытаетесь заглянуть в наше светлое прошлое.
У вас в этом прошлом кроме сырков ничего и не было,я их что тогда не ел что сейчас.
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