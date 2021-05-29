Отправлено: - 09:39

NG.kz:

Цена в водоматах поначалу составляла 10 тенге за литр. Потом появились уведомляющие надписи: в связи с затратами на ремонт оборудования и удорожанием запчастей ее повышают до 15 тенге. Сейчас за литр платят уже 20 тенге.

Цитата:Помнится, что как раз подорожал доллар и именно с подорожанием доллара был связано поднятие закупочных цен на фильтры и запчасти. Но потом доллар благополучно вернулся на прежние позиции, а цены на воду так и остались, что говорит о спорности цены в 20 тенге. Причем, если верить Г-ну Добринцоффу, то практически за такую же цену осуществляют доставку воды прямо на место, а это значит, что цены в водоматах сильно завышены. Это как раз и есть пример монополии и ценового диктата.