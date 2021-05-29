Отправлено: - 20:51

юля елиссева:

Либидо".Там много было материалов на тему секса. И ничего, ни один ханжа против не выступал.

таноми52:

Вы что, на полном серьёзе считаете, что она изложила РЕАЛЬНЫЕ ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ?

Цитата:Когда речь идёт только о себе - сколько угодно и что угодно. А вот упоминать в этих рассказах третьих лиц-участников уже очень лишнее. В данном случае речь идёт именно о третьих лицах.Цитата:Некоторые подробности. Кто, где, с кем и в каком количестве - это дело только участников процесса. И если ей это рассказали - совсем не значит что она должна это выносить на весь мир.Если бы она сказала что сама лишилась девственности в машине или зачала ребёнка - да пожалуйста.