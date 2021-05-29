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«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41620
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 11:19
Конкурс для женщин, владеющих искусством управления. В нашем традиционном конкурсе могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать. Если вы чувствуете себя на наших дорогах как рыба в воде, то этот конкурс для вас.
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«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 20:51
Цитата:
Когда речь идёт только о себе - сколько угодно и что угодно. А вот упоминать в этих рассказах третьих лиц-участников уже очень лишнее. В данном случае речь идёт именно о третьих лицах.
Цитата:
Некоторые подробности. Кто, где, с кем и в каком количестве - это дело только участников процесса. И если ей это рассказали - совсем не значит что она должна это выносить на весь мир.
Если бы она сказала что сама лишилась девственности в машине или зачала ребёнка - да пожалуйста.
юля елиссева:
Либидо".Там много было материалов на тему секса. И ничего, ни один ханжа против не выступал.
Либидо".Там много было материалов на тему секса. И ничего, ни один ханжа против не выступал.
Когда речь идёт только о себе - сколько угодно и что угодно. А вот упоминать в этих рассказах третьих лиц-участников уже очень лишнее. В данном случае речь идёт именно о третьих лицах.
Цитата:
таноми52:
Вы что, на полном серьёзе считаете, что она изложила РЕАЛЬНЫЕ ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ?
Вы что, на полном серьёзе считаете, что она изложила РЕАЛЬНЫЕ ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ?
Некоторые подробности. Кто, где, с кем и в каком количестве - это дело только участников процесса. И если ей это рассказали - совсем не значит что она должна это выносить на весь мир.
Если бы она сказала что сама лишилась девственности в машине или зачала ребёнка - да пожалуйста.
Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 23:34
Цитата:
А что здесь ,,интим"?
Мне просто, интересно. Для общего развития.
Что папа с мамой, вас не в капусте нашли, не аист принёс, а они все ж таки занимались, этим самым... ну как, сказать..ну это...того...
Чего вас смущает, что и вы, и ваши родители, занимались, и дай бог, занимаются сексом!?
И да, и дети, и внуки будут!
В чем у вас комплексы?
Цитата:
Хохо!
Хехе!
Ну что вы право...вкраску вгоняете...
Это же большой...а вы тут на весь форум...
Рс я вам одной, по секрету скажу. Одной моей знакомой, говорил её знакомый, что его родственник, говорил, что есть магазин.
Называется...
Секс-шоп
Victor Yang:
Да я тоже считаю что выкладывать интимные подробности своих родителей - как-то... не очень.
Да я тоже считаю что выкладывать интимные подробности своих родителей - как-то... не очень.
А что здесь ,,интим"?
Мне просто, интересно. Для общего развития.
Что папа с мамой, вас не в капусте нашли, не аист принёс, а они все ж таки занимались, этим самым... ну как, сказать..ну это...того...
Чего вас смущает, что и вы, и ваши родители, занимались, и дай бог, занимаются сексом!?
И да, и дети, и внуки будут!
В чем у вас комплексы?
Цитата:
Змея Подколодная:
Хохо!
Хехе!
Ну что вы право...вкраску вгоняете...
Это же большой...а вы тут на весь форум...
Рс я вам одной, по секрету скажу. Одной моей знакомой, говорил её знакомый, что его родственник, говорил, что есть магазин.
Называется...
Секс-шоп
Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 23:44
Цитата:
Тебя что больше смущает?
Место или поза?
Спроси, если не знаешь?
Рс что естественно, то-небезобразно!?
Сабыр:
А поделитесь где вас зачали.
А поделитесь где вас зачали.
Тебя что больше смущает?
Место или поза?
Спроси, если не знаешь?
Рс что естественно, то-небезобразно!?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10437
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 00:03
Цитата:
Осталось разобраться - что естественно. И увидеть, что безобразного намного больше чем кажется
Coopidon:
Рс что естественно, то-небезобразно!?
Рс что естественно, то-небезобразно!?
Осталось разобраться - что естественно. И увидеть, что безобразного намного больше чем кажется
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 00:21
Цитата:
А вы с какой целью интересуетесь!?
Цитата:
Так вы-за посмотреть?
Или поучаствовать?
maxsaf:
Осталось разобраться - что естественно
Осталось разобраться - что естественно
А вы с какой целью интересуетесь!?
Цитата:
maxsaf:
И увидеть, что безобразного намного больше чем кажется
И увидеть, что безобразного намного больше чем кажется
Так вы-за посмотреть?
Или поучаствовать?
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 01:08
Цитата:
Я выше объяснил свою позицию.
Coopidon:
В чем у вас комплексы?
В чем у вас комплексы?
Я выше объяснил свою позицию.
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 08:31
Цитата:
То есть, Вы глубоко уверены, что ей родители рассказали, а она рассказала нам? И шутки в сторону!
Ведь это недопустимо!
Цитата:
А вот это допустимо?
Какая-то странная логика! Переживаете за её родителей, но Вас не эпатирует её откровенность?
Victor Yang:
Кто, где, с кем и в каком количестве - это дело только участников процесса. И если ей это рассказали - совсем не значит что она должна это выносить на весь мир
Кто, где, с кем и в каком количестве - это дело только участников процесса. И если ей это рассказали - совсем не значит что она должна это выносить на весь мир
То есть, Вы глубоко уверены, что ей родители рассказали, а она рассказала нам? И шутки в сторону!
Ведь это недопустимо!
Цитата:
Victor Yang:
Если бы она сказала что сама лишилась девственности в машине или зачала ребёнка - да пожалуйста.
Если бы она сказала что сама лишилась девственности в машине или зачала ребёнка - да пожалуйста.
А вот это допустимо?
Какая-то странная логика! Переживаете за её родителей, но Вас не эпатирует её откровенность?
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 10:22
Цитата:
Ничего странного. Про себя можно рассказывать что угодно. Про других - нет.
таноми52:
Какая-то странная логика
Какая-то странная логика
Ничего странного. Про себя можно рассказывать что угодно. Про других - нет.
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 10:32
Цитата:
Только Вам пришло в голову, что она действительно рассказывала правду, а не пошутила
Вспоминаю анекдот про "Авас"
Victor Yang:
Про других - нет.
Про других - нет.
Только Вам пришло в голову, что она действительно рассказывала правду, а не пошутила
Вспоминаю анекдот про "Авас"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21937
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 11:27
Цитата:
Авас, где - зачали?
Каждый знает?...
таноми52:
Вспоминаю анекдот про "Авас"
Вспоминаю анекдот про "Авас"
Авас, где - зачали?
Каждый знает?...
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 13:01
Цитата:
Нуууу... Есть устойчивое выражение "родиться где-то", но вот устойчивого выражения по поводу зачатия нет. Поэтому шутка так себе.
таноми52:
Только Вам пришло в голову, что она действительно рассказывала правду, а не пошутила
Только Вам пришло в голову, что она действительно рассказывала правду, а не пошутила
Нуууу... Есть устойчивое выражение "родиться где-то", но вот устойчивого выражения по поводу зачатия нет. Поэтому шутка так себе.
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