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≡ «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41620
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 11:19
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Конкурс для женщин, владеющих искусством управления. В нашем традиционном конкурсе могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать. Если вы чувствуете себя на наших дорогах как рыба в воде, то этот конкурс для вас.
Читать статью

Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14001
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 20:51
#15
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Цитата:
юля елиссева:
Либидо".Там много было материалов на тему секса. И ничего, ни один ханжа против не выступал.

Когда речь идёт только о себе - сколько угодно и что угодно. А вот упоминать в этих рассказах третьих лиц-участников уже очень лишнее. В данном случае речь идёт именно о третьих лицах.
Цитата:
таноми52:
Вы что, на полном серьёзе считаете, что она изложила РЕАЛЬНЫЕ ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ?

Некоторые подробности. Кто, где, с кем и в каком количестве - это дело только участников процесса. И если ей это рассказали - совсем не значит что она должна это выносить на весь мир.
Если бы она сказала что сама лишилась девственности в машине или зачала ребёнка - да пожалуйста.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1144
Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 23:34
#16
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Цитата:
Victor Yang:
Да я тоже считаю что выкладывать интимные подробности своих родителей - как-то... не очень.

А что здесь ,,интим"?
Мне просто, интересно. Для общего развития.
Что папа с мамой, вас не в капусте нашли, не аист принёс, а они все ж таки занимались, этим самым... ну как, сказать..ну это...того...
Чего вас смущает, что и вы, и ваши родители, занимались, и дай бог, занимаются сексом!?
И да, и дети, и внуки будут!
В чем у вас комплексы?
:lol:
Цитата:
Змея Подколодная:

Хохо!
Хехе!
Ну что вы право...вкраску вгоняете...
:oops:
Это же большой...а вы тут на весь форум...
Рс я вам одной, по секрету скажу. Одной моей знакомой, говорил её знакомый, что его родственник, говорил, что есть магазин.
Называется...
Секс-шоп
:oops: :oops: :-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1144
Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 23:44
#17
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Цитата:
Сабыр:
А поделитесь где вас зачали.

Тебя что больше смущает?
Место или поза?
Спроси, если не знаешь?
Рс что естественно, то-небезобразно!?
:-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10437
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 00:03
#18
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Цитата:
Coopidon:
Рс что естественно, то-небезобразно!?

Осталось разобраться - что естественно. И увидеть, что безобразного намного больше чем кажется ;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1144
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 00:21
#19
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Цитата:
maxsaf:
Осталось разобраться - что естественно

А вы с какой целью интересуетесь!?
:lol:
Цитата:
maxsaf:
И увидеть, что безобразного намного больше чем кажется

Так вы-за посмотреть?
Или поучаствовать?
:oops:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14001
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 01:08
#20
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Цитата:
Coopidon:
В чем у вас комплексы?

Я выше объяснил свою позицию.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2396
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 08:31
#21
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Цитата:
Victor Yang:
Кто, где, с кем и в каком количестве - это дело только участников процесса. И если ей это рассказали - совсем не значит что она должна это выносить на весь мир


То есть, Вы глубоко уверены, что ей родители рассказали, а она рассказала нам? И шутки в сторону!
Ведь это недопустимо! :-(

Цитата:
Victor Yang:
Если бы она сказала что сама лишилась девственности в машине или зачала ребёнка - да пожалуйста.


А вот это допустимо?
Какая-то странная логика! Переживаете за её родителей, но Вас не эпатирует её откровенность?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14001
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 10:22
#22
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Цитата:
таноми52:
Какая-то странная логика

Ничего странного. Про себя можно рассказывать что угодно. Про других - нет.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2396
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 10:32
#23
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Цитата:
Victor Yang:
Про других - нет.


Только Вам пришло в голову, что она действительно рассказывала правду, а не пошутила
Вспоминаю анекдот про "Авас"
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21937
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 11:27
#24
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Цитата:
таноми52:
Вспоминаю анекдот про "Авас"

Авас, где - зачали?
Каждый знает?... :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14001
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 30.05.21 - 13:01
#25
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Цитата:
таноми52:
Только Вам пришло в голову, что она действительно рассказывала правду, а не пошутила

Нуууу... Есть устойчивое выражение "родиться где-то", но вот устойчивого выражения по поводу зачатия нет. Поэтому шутка так себе.
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