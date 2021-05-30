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≡ Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Школа в окружении обрубков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41620
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Школа в окружении обрубков
Отправлено: 30.05.21 - 12:54
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«Откуда такое желание у них берется?» - искренне недоумевал Алексей Николаевич. Ясно откуда - взрослые подают пример. Нет, не мама с папой, а вот эти, кто приказывает у деревьев поголовно кроны отпиливать.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4607
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Школа в окружении обрубков
Отправлено: 30.05.21 - 12:54
#1
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Цитата:
У руководства и коллектива 23-й школы следует поучиться их коллегам, которые

Источник:

которые готовы ублажить вышестоящее руководство даже не подключив мозги.... Думают о своей "шкурке", о пребывании на должности, а не о детях, к которым они, по сути своей, приставлены служить! Громкие почти слова получились, но по факту. Таких много, к сожалению. Боятся отстаивать коллектив, потребности детей, педагогов....проще "сдать", "подлечь, полизать .... своё "Я" - отсутствует. Точнее оно проявляется при "командовании" коллективом -кто ж против начальства пойдет.
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