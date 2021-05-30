Отправлено: - 12:54





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=42078 У руководства и коллектива 23-й школы следует поучиться их коллегам, которыеИсточник:

Цитата:которые готовы ублажить вышестоящее руководство даже не подключив мозги.... Думают о своей "шкурке", о пребывании на должности, а не о детях, к которым они, по сути своей, приставлены служить! Громкие почти слова получились, но по факту. Таких много, к сожалению. Боятся отстаивать коллектив, потребности детей, педагогов....проще "сдать", "подлечь, полизать .... своё "Я" - отсутствует. Точнее оно проявляется при "командовании" коллективом -кто ж против начальства пойдет.