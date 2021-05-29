Отправлено: - 12:53

– Нас вчера уведомили, что в нашем районе не будет света с 10:00 до 18:00

В тот день была крупная авария на перекрестке Абая-Назарбаева, светофор запитан вроде от той-же подстанции.в той статье пишут Цитата:Интересно как уведомили,, здесь информации нет