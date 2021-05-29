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≡ Отключение электоэнергии без предупреждений
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41620
Отключение электоэнергии без предупреждений
Отправлено: 29.05.21 - 12:21
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Сегодня около 10 часов утра выключили энергию на ТП305, нигде в новостях ничего по этому поводу не было, также как и на сайте форфайт. Позвонил диспетчеру, сказали профилактические работы до 18.00...
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
908
Re: Отключение электоэнергии без предупреждений
Отправлено: 29.05.21 - 12:21
#1
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Текст набирал 28.05.2021, поэтому нужно читать так: 28.05.2021 около 10 часов утра выключили
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1194
Re: Отключение электоэнергии без предупреждений
Отправлено: 30.05.21 - 00:54
#2
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У нас тоже недавно такая "авария" была. Позвонил диспетчеру - сказали, что авария и до обеда электроэнергии не будет. Включили в 13:00.

Вообще неплохо бы предусмотреть неустойку для них за такие перебои. Как датацентры, например, гарантируют, что 99,95% времени услуга будет доступна.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
908
Re: Отключение электоэнергии без предупреждений
Отправлено: 30.05.21 - 12:53
#3
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В тот день была крупная авария на перекрестке Абая-Назарбаева, светофор запитан вроде от той-же подстанции. Крупная авария в той статье пишут Цитата:
– Нас вчера уведомили, что в нашем районе не будет света с 10:00 до 18:00
Интересно как уведомили, ЭПК-forfait, здесь информации нет
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