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≡ Сборная Казахстана разгромила худшую команду ЧМ-2021 по хоккею со счетом 11:3 и вернулась в зону плей-офф
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41620
Сборная Казахстана разгромила худшую команду ЧМ-2021 по хоккею со счетом 11:3 и вернулась в зону плей-офф
Отправлено: 29.05.21 - 20:48
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Благодаря этой победе Казахстан набрал десять очков и поднялся на второе место в группе, дающее место в плей-офф, уступая Финляндии (10) по дополнительным показателям. Италия остается единственной сборной на ЧМ-2021, у которой ноль в графе "очки".
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1144
Re: Сборная Казахстана разгромила худшую команду ЧМ-2021 по...
Отправлено: 29.05.21 - 20:48
#1
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Цитата:
Сборная Казахстана разгромила худшую команду

Таки радость, то какая!
Наконец то я уверен, что сборная Казахстана- не худшая.
Мелочь, а приятно!
:lol: :lol: :lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
38
Re: Сборная Казахстана разгромила худшую команду ЧМ-2021 по...
Отправлено: 30.05.21 - 12:45
#2
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а вот в квалификационных матчах на Олимпийские игры по стриболу наша команда не выиграла ни одного матча из 4х... Обидно, досадно. Хотя в матче с Кореей немножко напрягло судейство, но все же как-то неуверенно наши ребята играли, хотя вполне могли.
К чему я это? К тому что стритбол стал олимпийским видом спорта, а мы, "великая" страна, не имеем даже нормальных площадок для тренировок. Нет, они конечно есть, в количестве пары-тройки штук, правда ни одной в центре, да и для нашего, пусть и небольшого города, это "слегка" маловато.
Ну да ладно, хоть хоккеисты дают результат) удачи им и победы в будущих матчах)
Стритболистам не унывать, вы все равно красавцы!
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