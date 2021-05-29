Re: Сборная Казахстана разгромила худшую команду ЧМ-2021 по...

Отправлено: - 12:45

а вот в квалификационных матчах на Олимпийские игры по стриболу наша команда не выиграла ни одного матча из 4х... Обидно, досадно. Хотя в матче с Кореей немножко напрягло судейство, но все же как-то неуверенно наши ребята играли, хотя вполне могли.

К чему я это? К тому что стритбол стал олимпийским видом спорта, а мы, "великая" страна, не имеем даже нормальных площадок для тренировок. Нет, они конечно есть, в количестве пары-тройки штук, правда ни одной в центре, да и для нашего, пусть и небольшого города, это "слегка" маловато.

Ну да ладно, хоть хоккеисты дают результат) удачи им и победы в будущих матчах)

Стритболистам не унывать, вы все равно красавцы!