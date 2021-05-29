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Сборная Казахстана разгромила худшую команду ЧМ-2021 по хоккею со счетом 11:3 и вернулась в зону плей-офф
Сборная Казахстана разгромила худшую команду ЧМ-2021 по хоккею со счетом 11:3 и вернулась в зону плей-офф
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