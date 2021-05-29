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Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41620
Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 10:07
Администратора сатирического паблика в Instagram Темирлана Енсебека из-за шутки в Интернете могут привлечь к уголовной ответственности. Припомнили ему и давнюю шутку о том, что якобы Духовное управление мусульман Казахстана предложило «присвоить Нурсултану Назарбаеву статус Бога и закрепить это в Конституции». Я вижу в этой шутке больше правды.
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Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:17
Цитата:
Цитата:
Ну тут, кончено, сложно не согласиться.
Вопрос однако в другом. Если рассмотреть культ личности вождя как негативное явление для общества в целом, да и для институтов государства, например, как явление препятствующее чему-либо или посягающее на что-либо, то в этой плоскости, явно, есть и категорирование. Скажем так, условно посмотрим, как на болезнь, так как поклоняться кому-то - это явно нездоровое явление: легкая форма, средней степени тяжести, тяжелая форма течения, терминальная стадия... Если подходить так, Вы какой диагноз нам поставите?
yudjin:
Был культ Ленина
Был культ Ленина
Цитата:
yudjin:
Нынче культ елбасы с теми же атрибутами и прозасидавшаяся партия нуротан.
Нынче культ елбасы с теми же атрибутами и прозасидавшаяся партия нуротан.
Ну тут, кончено, сложно не согласиться.
Вопрос однако в другом. Если рассмотреть культ личности вождя как негативное явление для общества в целом, да и для институтов государства, например, как явление препятствующее чему-либо или посягающее на что-либо, то в этой плоскости, явно, есть и категорирование. Скажем так, условно посмотрим, как на болезнь, так как поклоняться кому-то - это явно нездоровое явление: легкая форма, средней степени тяжести, тяжелая форма течения, терминальная стадия... Если подходить так, Вы какой диагноз нам поставите?
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:22
Цитата:
Это ты щас про кого!?
Это то что я думаю, или то что ты имеешь ввиду!?
abaika95:
наше солнце и отец народов,и великий кормчий.
наше солнце и отец народов,и великий кормчий.
Это ты щас про кого!?
Это то что я думаю, или то что ты имеешь ввиду!?
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:24
Цитата:
Автор этой статьи, господин Воронин, по такой логике, получается ведь тоже "либераст"? Чем Вам так не угодил либерализм? Или лучше спросить так - чем либерализм вообще плох?
Маркс:
у либерастов не останется никаких козырей
у либерастов не останется никаких козырей
Автор этой статьи, господин Воронин, по такой логике, получается ведь тоже "либераст"? Чем Вам так не угодил либерализм? Или лучше спросить так - чем либерализм вообще плох?
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:28
Цитата:
Кстати, не понимаю, в чем обида у казакелинцев, на Путина!?
Который точь-в-точь сказал, но взрыф патриотов, обида и патетика что Казахстану-300-500-стотыщмиллилнов лет. Где извинения от Багитжана Сагинтаева?
Не понимаю....
Рс но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
«Елбасы - отец-основатель нашего государства, великий созидатель нашего времени», - это сказал экс-премьер Бакытжан Сагинтаев в благодарственной речи на второй день после того, как Назарбаев освободил его от должности главы правительства.
Кстати, не понимаю, в чем обида у казакелинцев, на Путина!?
Который точь-в-точь сказал, но взрыф патриотов, обида и патетика что Казахстану-300-500-стотыщмиллилнов лет. Где извинения от Багитжана Сагинтаева?
Не понимаю....
Рс но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7917
Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:38
Цитата:
В Тае действительно не принято шутить или говорить что то плохое про короля,даже купюры с его изображением нежелательно ложить в задний карман джинсов,но это не потому что увидит полицейский и накажет,а из за того что тайцы любят своего короля,чувствуете разницу?
Маркс:
Пусть abaika95 поедет в Таиланд и расскажет анекдот про короля. Через 15 лет вернётся ярым сталинистов.
Пусть abaika95 поедет в Таиланд и расскажет анекдот про короля. Через 15 лет вернётся ярым сталинистов.
В Тае действительно не принято шутить или говорить что то плохое про короля,даже купюры с его изображением нежелательно ложить в задний карман джинсов,но это не потому что увидит полицейский и накажет,а из за того что тайцы любят своего короля,чувствуете разницу?
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:39
Цитата:
Мне интересно другое - если Путин подарит те острова Японии, которые японцы так мечтают себе вернуть, через какое время японцы скажут что никакого подарка не было?
Coopidon:
Который точь-в-точь сказал, но взрыф патриотов, обида и патетика что Казахстану-300-500-стотыщмиллилнов лет.
Который точь-в-точь сказал, но взрыф патриотов, обида и патетика что Казахстану-300-500-стотыщмиллилнов лет.
Мне интересно другое - если Путин подарит те острова Японии, которые японцы так мечтают себе вернуть, через какое время японцы скажут что никакого подарка не было?
Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:41
Цитата:
Оу, а разве Сталина не любили искренне всей душой?
Добринцофф:
любят своего короля,чувствуете разницу?
любят своего короля,чувствуете разницу?
Оу, а разве Сталина не любили искренне всей душой?
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 22:39
Цитата:
Конечно нет!
Возврат того что считать своим, этож-не подарок!
Это же...это же...как возвращение Крыма- в Россию....
maxsaf:
через какое время японцы скажут что никакого подарка не было?
через какое время японцы скажут что никакого подарка не было?
Конечно нет!
Возврат того что считать своим, этож-не подарок!
Это же...это же...как возвращение Крыма- в Россию....
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 22:49
Цитата:
Ну конечно -нельзя его любить!
Ну он же тиран был! Ну как это можно!?
Ну это же-очевидно.
Это же уму недостижимо!
Другое дело в Казакели!
Здесь совсем другой ракурс..
maxsaf:
Оу, а разве Сталина не любили искренне всей душой?
Оу, а разве Сталина не любили искренне всей душой?
Ну конечно -нельзя его любить!
Ну он же тиран был! Ну как это можно!?
Ну это же-очевидно.
Это же уму недостижимо!
Другое дело в Казакели!
Здесь совсем другой ракурс..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1366
Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 30.05.21 - 09:02
Цитата:
Понимаете, говорить о либерализме - это все равно, что рассуждать о степени психического отклонения индивидуума в современном обществе. Одни либералы могут быть вполне адекватными, а других уже пора изолировать, чтобы минимизировать вред, который они могут нанести окружающим своими высказываниями и действиями. Вы о каких степенях либерализма спрашиваете?
Mr_negotive:
Автор этой статьи, господин Воронин, по такой логике, получается ведь тоже "либераст"? Чем Вам так не угодил либерализм? Или лучше спросить так - чем либерализм вообще плох?
Автор этой статьи, господин Воронин, по такой логике, получается ведь тоже "либераст"? Чем Вам так не угодил либерализм? Или лучше спросить так - чем либерализм вообще плох?
Понимаете, говорить о либерализме - это все равно, что рассуждать о степени психического отклонения индивидуума в современном обществе. Одни либералы могут быть вполне адекватными, а других уже пора изолировать, чтобы минимизировать вред, который они могут нанести окружающим своими высказываниями и действиями. Вы о каких степенях либерализма спрашиваете?
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 30.05.21 - 10:46
Цитата:
Я о классическом, что не на есть традиционном либерализме вопрошал, недоумевая, чем он Вам не угодил и чем он вообще так плох, чтобы носителей этой идеологии именовать с оскорбительной направленностью - либерастами))) По телевизору сказали, что это плохо и всех либералов отныне следует именовать столь тенденциозно? Но Вы вот почему-то вместо того, чтобы пояснить свою же позицию, пришли к выводу, что у либерализма есть степени... А у того же коммунизма тоже есть степени как у идеологии?
а других уже пора изолировать"
который они могут нанести"
С такой позиции нужно изолировать всех, кто может нанести вред своими высказываниями или возможными действиями. Только кто будет определять эту степень вреда и ВОЗМОЖНОСТЬ его причинения ВОЗМОЖНЫМИ действиями? Носители какой конкретно идеологии или никакой?
Из Вашего высказывания можно усмотреть, что Вы сторонник массовых политических репрессий, основанных на том, что конкретное лицо МОЖЕТ какие-то совершить действия. А может лишь подумать об их совершении)))) Не проходили этот урок? Желаете повторения? Это, к слову, весьма прискорбно...
Маркс:
Я о классическом, что не на есть традиционном либерализме вопрошал, недоумевая, чем он Вам не угодил и чем он вообще так плох, чтобы носителей этой идеологии именовать с оскорбительной направленностью - либерастами))) По телевизору сказали, что это плохо и всех либералов отныне следует именовать столь тенденциозно? Но Вы вот почему-то вместо того, чтобы пояснить свою же позицию, пришли к выводу, что у либерализма есть степени... А у того же коммунизма тоже есть степени как у идеологии?
а других уже пора изолировать"
который они могут нанести"
С такой позиции нужно изолировать всех, кто может нанести вред своими высказываниями или возможными действиями. Только кто будет определять эту степень вреда и ВОЗМОЖНОСТЬ его причинения ВОЗМОЖНЫМИ действиями? Носители какой конкретно идеологии или никакой?
Из Вашего высказывания можно усмотреть, что Вы сторонник массовых политических репрессий, основанных на том, что конкретное лицо МОЖЕТ какие-то совершить действия. А может лишь подумать об их совершении)))) Не проходили этот урок? Желаете повторения? Это, к слову, весьма прискорбно...
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