Re: Отключение электоэнергии без предупреждений

Отправлено: - 00:54

У нас тоже недавно такая "авария" была. Позвонил диспетчеру - сказали, что авария и до обеда электроэнергии не будет. Включили в 13:00.



Вообще неплохо бы предусмотреть неустойку для них за такие перебои. Как датацентры, например, гарантируют, что 99,95% времени услуга будет доступна.