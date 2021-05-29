Отправлено: - 22:30

Добринцофф:

Куда из скидывать? Сахар яйца и хлеб продаются бесплатно ,а учитывая бесплатные мешочки и комисии по картам то вообще в минус.

Цитата:Да тыж наш кормилец-благодетель!И почем у тебя безплатные сахар-яйца-хлеп!?Нуа ты ж сам сказал, что убрать СЭС-МЭС, саке-маке, таки и прибыль проявится.И мимо твоего магазина приедет КАМАЗ с баурсакми...