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≡ Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41618
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 29.05.21 - 15:25
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Есть выражение «деньги из воздуха». А мы расскажем о том, как в Рудном делаются деньги на питьевой воде. Конечно же, главное - не деньги. Аппараты по продаже питьевой воды находятся в антисанитарном состоянии, создавая угрозу здоровью населения. Кроме того, никто не проверяет бизнесменов на честность.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1140
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 29.05.21 - 22:30
#15
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Цитата:
Добринцофф:
Куда из скидывать? Сахар яйца и хлеб продаются бесплатно ,а учитывая бесплатные мешочки и комисии по картам то вообще в минус.

Да тыж наш кормилец-благодетель!
И почем у тебя безплатные сахар-яйца-хлеп!?
Нуа ты ж сам сказал, что убрать СЭС-МЭС, саке-маке, таки и прибыль проявится.
:-o
И мимо твоего магазина приедет КАМАЗ с баурсакми...
:lol:
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