Отправлено: - 20:20

ПолиграфЪ Боярышников:

По моему кого то грудная жаба давит!

ПолиграфЪ Боярышников:

Аппараты "Живая вода" отделяет радиоактивную "тяжёлую" воду и отправляет её в канализацию

ПолиграфЪ Боярышников:

А вода у нас очень радиоактивная,потому что как и река Тобол так и подземные источники проходят через рудосодержащие породы. От этих рудосодержащих пластов вся ржавчина и плохой вкус питьевой воды.Если кто пил Ишимскую воду,так это земля и небо по качеству. Не

[Исправлено: Coopidon, 29.05.2021 - 20:25]

Цитата:Грудная жаба это по староприжимному. По нынешнему это стенокардия.Кажется косноязычная бабушка в желтой кепочке нечто иное хотела сказать!?Цитата:Кажется я теперь понимаю, почему Казакели никогда не будет богатой. Когда учёные всего мира бьются над удешевлением производства тяжёлой воды, грамм (!) которой стоит, к слову 1 ойро, в казакели её просто сливают в канализацию...Цитата:А ещё кажется что кое-кто прогуливался уроки химии, физики, да вообще всю школу....Потому что вкус воды как раз из-за этих нюансов и отличается.А если бабуся в желтой маечке желает пить чистую воды, то пусть покупает дистилированную....И наслаждается вкусом чистоты...