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≡ Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41618
Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 10:07
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Администратора сатирического паблика в Instagram Темирлана Енсебека из-за шутки в Интернете могут привлечь к уголовной ответственности. Припомнили ему и давнюю шутку о том, что якобы Духовное управление мусульман Казахстана предложило «присвоить Нурсултану Назарбаеву статус Бога и закрепить это в Конституции». Я вижу в этой шутке больше правды.
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M
§ Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
27
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:17
#15
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Цитата:
yudjin:
Был культ Ленина

Цитата:
yudjin:
Нынче культ елбасы с теми же атрибутами и прозасидавшаяся партия нуротан.

Ну тут, кончено, сложно не согласиться.
Вопрос однако в другом. Если рассмотреть культ личности вождя как негативное явление для общества в целом, да и для институтов государства, например, как явление препятствующее чему-либо или посягающее на что-либо, то в этой плоскости, явно, есть и категорирование. Скажем так, условно посмотрим, как на болезнь, так как поклоняться кому-то - это явно нездоровое явление: легкая форма, средней степени тяжести, тяжелая форма течения, терминальная стадия... Если подходить так, Вы какой диагноз нам поставите?
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1140
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:22
#16
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Цитата:
abaika95:
наше солнце и отец народов,и великий кормчий.

Это ты щас про кого!?
:-o
Это то что я думаю, или то что ты имеешь ввиду!?
;-)
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M
§ Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
27
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:24
#17
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Цитата:
Маркс:
у либерастов не останется никаких козырей

Автор этой статьи, господин Воронин, по такой логике, получается ведь тоже "либераст"? Чем Вам так не угодил либерализм? Или лучше спросить так - чем либерализм вообще плох?
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1140
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:28
#18
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Цитата:
«Елбасы - отец-основатель нашего государства, великий созидатель нашего времени», - это сказал экс-премьер Бакытжан Сагинтаев в благодарственной речи на второй день после того, как Назарбаев освободил его от должности главы правительства.

Кстати, не понимаю, в чем обида у казакелинцев, на Путина!?
Который точь-в-точь сказал, но взрыф патриотов, обида и патетика что Казахстану-300-500-стотыщмиллилнов лет. Где извинения от Багитжана Сагинтаева?
Не понимаю....
:lol:
Рс но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7916
Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:38
#19
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Цитата:
Маркс:
Пусть abaika95 поедет в Таиланд и расскажет анекдот про короля. Через 15 лет вернётся ярым сталинистов.

В Тае действительно не принято шутить или говорить что то плохое про короля,даже купюры с его изображением нежелательно ложить в задний карман джинсов,но это не потому что увидит полицейский и накажет,а из за того что тайцы любят своего короля,чувствуете разницу?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10436
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:39
#20
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Цитата:
Coopidon:
Который точь-в-точь сказал, но взрыф патриотов, обида и патетика что Казахстану-300-500-стотыщмиллилнов лет.

Мне интересно другое - если Путин подарит те острова Японии, которые японцы так мечтают себе вернуть, через какое время японцы скажут что никакого подарка не было? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10436
Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 21:41
#21
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Цитата:
Добринцофф:
любят своего короля,чувствуете разницу?

Оу, а разве Сталина не любили искренне всей душой?
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1140
Re: Николай ВОРОНИН: Шутка или правда?
Отправлено: 29.05.21 - 22:39
#22
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Цитата:
maxsaf:
через какое время японцы скажут что никакого подарка не было?

Конечно нет!
Возврат того что считать своим, этож-не подарок!
Это же...это же...как возвращение Крыма- в Россию....
:lol: :lol: :lol:
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