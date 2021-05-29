Отправлено: - 21:28

«Елбасы - отец-основатель нашего государства, великий созидатель нашего времени», - это сказал экс-премьер Бакытжан Сагинтаев в благодарственной речи на второй день после того, как Назарбаев освободил его от должности главы правительства.

Цитата:Кстати, не понимаю, в чем обида у казакелинцев, на Путина!?Который точь-в-точь сказал, но взрыф патриотов, обида и патетика что Казахстану-300-500-стотыщмиллилнов лет. Где извинения от Багитжана Сагинтаева?Не понимаю....Рс но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...