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≡ Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41617
Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 29.05.21 - 15:25
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Есть выражение «деньги из воздуха». А мы расскажем о том, как в Рудном делаются деньги на питьевой воде. Конечно же, главное - не деньги. Аппараты по продаже питьевой воды находятся в антисанитарном состоянии, создавая угрозу здоровью населения. Кроме того, никто не проверяет бизнесменов на честность.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
625
Re: Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем...
Отправлено: 29.05.21 - 15:25
#1
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Водоканал должен в первую очередь люлей отхватить, по самые гланды.
Вплоть до судов и посадок в "места не столь отдаленные"
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M
§ Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
23
Re: Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем...
Отправлено: 29.05.21 - 15:58
#2
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никто не проверяет бизнесменов на честность".
Таковая предполагается, пока не доказано обратного))) Что это за новый вид проверок - на честность? Это как на вшивость что ли? :lol:

Есть конкретная причина появления таких аппаратов, которыми, как пишет автор, пользуются тысячи горожан. Вода вместо питьевой бежит, наверное, там в Рудном помойная, со специфическим запахом, и, ну-ууу разумеется, соответствующая всем физико-химическим, биологическим и санитарным требованиям? А горожане, стало быть, не желают пить такую воду, идут к водоматам. И претензии теперь не к горводоканалу, а к аппаратам этим? ода из крана должна быть ПИТЬЕВАЯ, пригодная для употребления в пищу, без цвета, запаха, и т.д. Писали же, водоканал в Рудном вернули в собственность государства. Может в другом направлении рыть надо в таком случае?))))) А по гос.контролю ведется так - раз санитарная служба заявляет, что вода бежит из крана соответствующая всем требованиям, какая может быть бежать из водоматов, после еще и дополнительной очистки.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
353
Re: Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем...
Отправлено: 29.05.21 - 16:04
#3
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По моему кого то грудная жаба давит!Аппараты "Живая вода" отделяет радиоактивную "тяжёлую" воду и отправляет её в канализацию, чего не может сделать любой горводоканал! А вода у нас очень радиоактивная,потому что как и река Тобол так и подземные источники проходят через рудосодержащие породы. От этих рудосодержащих пластов вся ржавчина и плохой вкус питьевой воды.Если кто пил Ишимскую воду,так это земля и небо по качеству. Не считайте чужие деньги!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4668
Re: Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем...
Отправлено: 29.05.21 - 16:55
#4
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Лично я никаких претензий к владельцам этих аппаратов не имею лишь потому, что в одно время действительно из под крана воду стало невыносимо потреблять. И только они стали спасением от этой напасти, пока дома не установил почти такую же очистную систему из трёх ступеней, однако очистные картриджи быстро забиваются и стоят дорого. Тогда мы решили в оптовке покупать сосновый бор по десять упаковок.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
625
Re: Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем...
Отправлено: 29.05.21 - 17:34
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Ааааа, так вот в чем дело-то!
Сине-зеленые водоросли с запахом - это от радиации.
Прям открытие! Срочно подавайте на нобелевку!

:рукалицо:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7913
Re: Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем...
Отправлено: 29.05.21 - 18:35
#6
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Цитата:
Предлагаемое решение - аппараты по розливу питьевой воды должны быть под контролем санитарной службы, финансовая сторона должна регулироваться и контролироваться по примеру ценообразования продуктов питания. Услуга не должна выпадать из поля зрения контролирующих органов и должна попадать под действие закона о защите прав потребителей.

Источник:

Умиляет наивность автора,как только в дело вмешаются СЭС и другие контролирующие органы,вода просто подорожает,при этом качество услуги не изменится,вы этого хотите?
Я вообще не понимаю зачем ходить с бутылями к водомату,если за 500тнг вам привезут 19л прямо домой ,разница в цене не большая.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1163
Re: Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем...
Отправлено: 29.05.21 - 18:36
#7
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Сейчас продаётся всё. Можно и дома смастырить систему обратного осмоса из колб, картриджей, мембраны и т.д. даже не покупая брендовый фильтр. Немного погуглить и сделать самому.
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