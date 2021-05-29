Течет вода, звенят таньга… Должны ли быть под контролем государства аппараты, которыми пользуются тысячи горожан?
Отправлено: 29.05.21 - 15:25
Есть выражение «деньги из воздуха». А мы расскажем о том, как в Рудном делаются деньги на питьевой воде. Конечно же, главное - не деньги. Аппараты по продаже питьевой воды находятся в антисанитарном состоянии, создавая угрозу здоровью населения. Кроме того, никто не проверяет бизнесменов на честность. Читать новость
никто не проверяет бизнесменов на честность". Таковая предполагается, пока не доказано обратного))) Что это за новый вид проверок - на честность? Это как на вшивость что ли?
Есть конкретная причина появления таких аппаратов, которыми, как пишет автор, пользуются тысячи горожан. Вода вместо питьевой бежит, наверное, там в Рудном помойная, со специфическим запахом, и, ну-ууу разумеется, соответствующая всем физико-химическим, биологическим и санитарным требованиям? А горожане, стало быть, не желают пить такую воду, идут к водоматам. И претензии теперь не к горводоканалу, а к аппаратам этим? ода из крана должна быть ПИТЬЕВАЯ, пригодная для употребления в пищу, без цвета, запаха, и т.д. Писали же, водоканал в Рудном вернули в собственность государства. Может в другом направлении рыть надо в таком случае?))))) А по гос.контролю ведется так - раз санитарная служба заявляет, что вода бежит из крана соответствующая всем требованиям, какая может быть бежать из водоматов, после еще и дополнительной очистки.
По моему кого то грудная жаба давит!Аппараты "Живая вода" отделяет радиоактивную "тяжёлую" воду и отправляет её в канализацию, чего не может сделать любой горводоканал! А вода у нас очень радиоактивная,потому что как и река Тобол так и подземные источники проходят через рудосодержащие породы. От этих рудосодержащих пластов вся ржавчина и плохой вкус питьевой воды.Если кто пил Ишимскую воду,так это земля и небо по качеству. Не считайте чужие деньги!
Лично я никаких претензий к владельцам этих аппаратов не имею лишь потому, что в одно время действительно из под крана воду стало невыносимо потреблять. И только они стали спасением от этой напасти, пока дома не установил почти такую же очистную систему из трёх ступеней, однако очистные картриджи быстро забиваются и стоят дорого. Тогда мы решили в оптовке покупать сосновый бор по десять упаковок.
Предлагаемое решение - аппараты по розливу питьевой воды должны быть под контролем санитарной службы, финансовая сторона должна регулироваться и контролироваться по примеру ценообразования продуктов питания. Услуга не должна выпадать из поля зрения контролирующих органов и должна попадать под действие закона о защите прав потребителей.
Умиляет наивность автора,как только в дело вмешаются СЭС и другие контролирующие органы,вода просто подорожает,при этом качество услуги не изменится,вы этого хотите? Я вообще не понимаю зачем ходить с бутылями к водомату,если за 500тнг вам привезут 19л прямо домой ,разница в цене не большая.
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