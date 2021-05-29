Отправлено: - 15:58

никто не проверяет бизнесменов на честность".Таковая предполагается, пока не доказано обратного))) Что это за новый вид проверок - на честность? Это как на вшивость что ли?Есть конкретная причина появления таких аппаратов, которыми, как пишет автор, пользуются тысячи горожан. Вода вместо питьевой бежит, наверное, там в Рудном помойная, со специфическим запахом, и, ну-ууу разумеется, соответствующая всем физико-химическим, биологическим и санитарным требованиям? А горожане, стало быть, не желают пить такую воду, идут к водоматам. И претензии теперь не к горводоканалу, а к аппаратам этим? ода из крана должна быть ПИТЬЕВАЯ, пригодная для употребления в пищу, без цвета, запаха, и т.д. Писали же, водоканал в Рудном вернули в собственность государства. Может в другом направлении рыть надо в таком случае?))))) А по гос.контролю ведется так - раз санитарная служба заявляет, что вода бежит из крана соответствующая всем требованиям, какая может быть бежать из водоматов, после еще и дополнительной очистки.