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≡ «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41617
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 11:19
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Конкурс для женщин, владеющих искусством управления. В нашем традиционном конкурсе могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать. Если вы чувствуете себя на наших дорогах как рыба в воде, то этот конкурс для вас.
Читать статью

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
594
Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 11:19
#1
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"зачата точно была в машине"
Что эта женщина несёт... Уровень интеллекта зашкаливает.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2394
Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 11:44
#2
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Цитата:
Сабыр:


А в чём, собственно, дело? Что Вас так покоробило?
Что нецензурного сказала участница конкурса,современная женщина, стыдливый Вы наш?
Вы из какого века, в какой пещере живёте?
Наверное, ВЧКушка носит чадру и по вечерам танцует перед любимым господином восточные танцы!
Ваш уровень интеллекта поражает!
(Для справки:Коэффициент IQ в пределах 70-79 считается пограничным, 80-89 — ниже среднего, 90-109 — средним, 110-119 — выше среднего, результат выше 130 демонстрируют одарённые люди.)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
594
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 12:14
#3
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Цитата:
таноми52:
А в чём, собственно, дело?

А поделитесь где вас зачали.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6992
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 12:19
#4
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Цитата:
Сабыр:
А поделитесь где вас зачали.

Да ладно, в моей молодости было выражение в культурном виде "родился с лыжами" :lol:
Для хороших лыжников. ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13997
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 12:20
#5
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Цитата:
таноми52:
А в чём, собственно, дело?

Да я тоже считаю что выкладывать интимные подробности своих родителей - как-то... не очень.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2117
Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 12:30
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Да я тоже считаю что выкладывать интимные подробности своих родителей - как-то... не очень.

Девушка работает тамадой на свадебных банкетах и больше половины конкурсов в её программе, так или иначе, обыгрывают тему секса. Так что ничего зазорного нет в том, что она сама о себе так пошутила
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
594
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 12:46
#7
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Цитата:
юля елиссева:
так или иначе, обыгрывают тему секса

М-да,а если в след раз сюда на конкурс придёт представитель древнейшей профессии и что мы можем услышать? :lol: Как она обслуживает в своей машине? И да,она ведь обыгрывает эту тему на работе :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2117
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 12:51
#8
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Цитата:
Сабыр:
-да,а если в след раз сюда на конкурс придёт представитель древнейшей профессии и что мы можем услышать?

Зайдите в архив НГ, рубрика "Либидо".Там много было материалов на тему секса. И ничего, ни один ханжа против не выступал. Помню была публикация, где преподавательница кустанайского института признавалась, что лишилась девственности столовой вилкой, когда отдыхала в Прибалтике. Чего же в тогда не возмущались?

[Исправлено: юля елиссева, 29.05.2021 - 12:54]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1395
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 13:06
#9
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Уятменов развелось, посмотри ка))) Высоко моральная риторика, помолчите уже, а?) Самые ярые блюстители морали и нравственности- это бывшие бл..и)))

Крепчает нравственность, когда дряхлеет плоть (с) Кого то пора в утиль списать))
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
40
Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 13:16
#10
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2394
Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 14:00
#11
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Цитата:
Змея Подколодная:
Крепчает нравственность, когда дряхлеет плоть (с) Кого то пора в утиль списать))


Браво!:-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2394
Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 14:04
#12
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Цитата:
Victor Yang:
Да я тоже считаю что выкладывать интимные подробности своих родителей - как-то... не очень.


"Наверное, потому, что я почти родилась в автомобиле, по крайней мере, зачата точно была в машине, - смеется наша участница."
Вы что, на полном серьёзе считаете, что она изложила РЕАЛЬНЫЕ ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6992
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 14:05
#13
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Цитата:
таноми52:
ЕАЛЬНЫЕ ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ?

Ну да всё в памяти :lol:
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