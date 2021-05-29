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«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41617
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 11:19
Конкурс для женщин, владеющих искусством управления. В нашем традиционном конкурсе могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать. Если вы чувствуете себя на наших дорогах как рыба в воде, то этот конкурс для вас.
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Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 11:19
"зачата точно была в машине"
Что эта женщина несёт... Уровень интеллекта зашкаливает.
Что эта женщина несёт... Уровень интеллекта зашкаливает.
Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 11:44
Цитата:
А в чём, собственно, дело? Что Вас так покоробило?
Что нецензурного сказала участница конкурса,современная женщина, стыдливый Вы наш?
Вы из какого века, в какой пещере живёте?
Наверное, ВЧКушка носит чадру и по вечерам танцует перед любимым господином восточные танцы!
Ваш уровень интеллекта поражает!
(Для справки:Коэффициент IQ в пределах 70-79 считается пограничным, 80-89 — ниже среднего, 90-109 — средним, 110-119 — выше среднего, результат выше 130 демонстрируют одарённые люди.)
Сабыр:
А в чём, собственно, дело? Что Вас так покоробило?
Что нецензурного сказала участница конкурса,современная женщина, стыдливый Вы наш?
Вы из какого века, в какой пещере живёте?
Наверное, ВЧКушка носит чадру и по вечерам танцует перед любимым господином восточные танцы!
Ваш уровень интеллекта поражает!
(Для справки:Коэффициент IQ в пределах 70-79 считается пограничным, 80-89 — ниже среднего, 90-109 — средним, 110-119 — выше среднего, результат выше 130 демонстрируют одарённые люди.)
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 12:14
Цитата:
А поделитесь где вас зачали.
таноми52:
А в чём, собственно, дело?
А в чём, собственно, дело?
А поделитесь где вас зачали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6992
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 12:19
Цитата:
Да ладно, в моей молодости было выражение в культурном виде "родился с лыжами"
Для хороших лыжников.
Сабыр:
А поделитесь где вас зачали.
А поделитесь где вас зачали.
Да ладно, в моей молодости было выражение в культурном виде "родился с лыжами"
Для хороших лыжников.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13997
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 12:20
Цитата:
Да я тоже считаю что выкладывать интимные подробности своих родителей - как-то... не очень.
таноми52:
А в чём, собственно, дело?
А в чём, собственно, дело?
Да я тоже считаю что выкладывать интимные подробности своих родителей - как-то... не очень.
Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 12:30
Цитата:
Девушка работает тамадой на свадебных банкетах и больше половины конкурсов в её программе, так или иначе, обыгрывают тему секса. Так что ничего зазорного нет в том, что она сама о себе так пошутила
Victor Yang:
Да я тоже считаю что выкладывать интимные подробности своих родителей - как-то... не очень.
Да я тоже считаю что выкладывать интимные подробности своих родителей - как-то... не очень.
Девушка работает тамадой на свадебных банкетах и больше половины конкурсов в её программе, так или иначе, обыгрывают тему секса. Так что ничего зазорного нет в том, что она сама о себе так пошутила
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 12:46
Цитата:
М-да,а если в след раз сюда на конкурс придёт представитель древнейшей профессии и что мы можем услышать? Как она обслуживает в своей машине? И да,она ведь обыгрывает эту тему на работе
юля елиссева:
так или иначе, обыгрывают тему секса
так или иначе, обыгрывают тему секса
М-да,а если в след раз сюда на конкурс придёт представитель древнейшей профессии и что мы можем услышать? Как она обслуживает в своей машине? И да,она ведь обыгрывает эту тему на работе
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 12:51
Цитата:
Зайдите в архив НГ, рубрика "Либидо".Там много было материалов на тему секса. И ничего, ни один ханжа против не выступал. Помню была публикация, где преподавательница кустанайского института признавалась, что лишилась девственности столовой вилкой, когда отдыхала в Прибалтике. Чего же в тогда не возмущались?
[Исправлено: юля елиссева, 29.05.2021 - 12:54]
Сабыр:
-да,а если в след раз сюда на конкурс придёт представитель древнейшей профессии и что мы можем услышать?
-да,а если в след раз сюда на конкурс придёт представитель древнейшей профессии и что мы можем услышать?
Зайдите в архив НГ, рубрика "Либидо".Там много было материалов на тему секса. И ничего, ни один ханжа против не выступал. Помню была публикация, где преподавательница кустанайского института признавалась, что лишилась девственности столовой вилкой, когда отдыхала в Прибалтике. Чего же в тогда не возмущались?
[Исправлено: юля елиссева, 29.05.2021 - 12:54]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1395
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 13:06
Уятменов развелось, посмотри ка))) Высоко моральная риторика, помолчите уже, а?) Самые ярые блюстители морали и нравственности- это бывшие бл..и)))
Крепчает нравственность, когда дряхлеет плоть (с) Кого то пора в утиль списать))
Крепчает нравственность, когда дряхлеет плоть (с) Кого то пора в утиль списать))
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 40
Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 13:16
Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 14:00
Цитата:
Браво!
Змея Подколодная:
Крепчает нравственность, когда дряхлеет плоть (с) Кого то пора в утиль списать))
Крепчает нравственность, когда дряхлеет плоть (с) Кого то пора в утиль списать))
Браво!
Re: «Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 14:04
Цитата:
"Наверное, потому, что я почти родилась в автомобиле, по крайней мере, зачата точно была в машине, - смеется наша участница."
Вы что, на полном серьёзе считаете, что она изложила РЕАЛЬНЫЕ ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ?
Victor Yang:
Да я тоже считаю что выкладывать интимные подробности своих родителей - как-то... не очень.
Да я тоже считаю что выкладывать интимные подробности своих родителей - как-то... не очень.
"Наверное, потому, что я почти родилась в автомобиле, по крайней мере, зачата точно была в машине, - смеется наша участница."
Вы что, на полном серьёзе считаете, что она изложила РЕАЛЬНЫЕ ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6992
«Я и моя машина». Elantra на вес серебра
Отправлено: 29.05.21 - 14:05
Цитата:
Ну да всё в памяти
таноми52:
ЕАЛЬНЫЕ ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ?
ЕАЛЬНЫЕ ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ?
Ну да всё в памяти
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